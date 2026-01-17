Senadora Pascual pide a Defensoría de la Niñez que se pronuncie por oficio de Contraloría que solicita «datos sensibles» de niños y adolescentes del Programa PAIG

La senadora Claudia Pascual (PC) manifestó su preocupación por un oficio emitido por la Contraloría General de la República, en la que solicita a los servicios de salud «datos sensibles» de niños, niñas y adolescentes (NNA) beneficiarios del PAIG, Programa de Apoyo a la Identidad de Género.

En una sesión de la Comisión de Mujeres del Senado, y con la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, presente, la legisladora expuso la situación advirtiendo que el requerimiento del ente contralor estaría vulnerando los derechos de los NNA.

«Me parece bien complejo y estoy muy preocupada, puesto que me ha llegado el día de hoy la copia de un oficio de la Contraloría, oficio 3818 con fecha 8 de enero de 2026, que le llega a la oficina de partes del Servicio de Salud de Talcahuano, pero entiendo que esto se está individualizando en todos los servicios de salud», explicó en primer término la senadora Pascual.

Luego, dio detalles del oficio en cuestión, donde la Contraloría «le pide a las subsecretarías de Salud y Redes Asistenciales que entregue la nómina de beneficiarios niños, niñas y adolescentes del Programa de Apoyo a la Identidad de Género, entre el 2023, 2024 y 2025, con RUN, nombre social, nombre registral, fecha de nacimiento, sexo registral, identidad de género, fecha de ingreso al programa, fecha de egreso del programa en caso de aplicar, entidad hospitalaria y si está vigente o no».

«Este es un nivel de información que vulnera datos sensibles, que vulnera a niños, niñas y adolescentes, porque lo mismo hace con el programa Salud Trans, con este mismo nivel de detalle. No está pedida la información ‘anonimizada’, al contrario, hay todo nivel de detalle», alertó la parlamentaria.

Por lo anterior, anunció el envío de un oficio a la Defensoría de la Niñez «para que emita un pronunciamiento sobre esta materia. La Comisión acogió esta solicitud, reafirmando su compromiso con la protección de los derechos de la niñez y adolescencia», declaró la senadora Pascual una vez concluida la sesión de la comisión.

