«Sería faltar un poco el respeto»: El día que Tommy Rey aseguró que jamás tocaría para la derecha

En el año 2012, y cuando la Sonora de Tommy Rey cumplía sus 30 años, su vocalista Patricio Zúñiga -más conocido como Tommy Rey-, dio una entrevista en Radio Cooperativa para narrar cómo habían sido esas tres décadas haciendo bailar a todo Chile.

Tras su deceso durante la noche del pasado miércoles, esta entrevista se viralizó en las redes sociales, especialmente por el compromiso político de Zúñiga y su incomodidad de tocar durante la dictadura.

«Eso era en el tiempo del golpe. No hablaban conmigo porque no era el director, era el cantante solamente, hablaban con los hermanos Palacios por si podíamos ir a tocar. Siempre dijeron que sí y no los culpo, todos teníamos temor en esos años. De malas ganas yo lo hacía. Porque estaba sucediendo algo terrible en el país en ese momento, no era motivo para celebrar. Ellos bailaban y lo pasaban bien mientras estaba mucha gente sufriendo. Eso me trae un recuerdo muy malo, de mal gusto», dijo en esa oportunidad.

También comentó que siempre fue de izquierda, ya que, eran sus ideas personales, además de su apoyo hacia la figura de Salvador Allende.

«No tocaría para la derecha, lo he dicho y lo digo, porque siempre hemos trabajado para la Concertación. Sería faltar un poco el respeto, ya que siempre nos han dado trabajo. Personalmente no lo haría», aseguró en aquella ocasión.

Finalmente, el velorio de Tommy Rey se está realizando en el Teatro Caupolicán, con acceso para todo público.