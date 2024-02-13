Serpaj advierte crítico escenario en Chile ante incremento de casos de explotación sexual de la niñez: Aumentaron un 73% entre 2022 y 2024

Un escenario «crítico» para la niñez en Chile denunció el Servicio Paz y Justicia (Serpaj), ante el alarmante incremento en las cifras de explotación sexual de niñas, niños y adolescentes (ESNNA) en el país.

«De acuerdo con datos recientes del Ministerio Público y la Defensoría de la Niñez, las denuncias por ESNNA en Chile han experimentado un aumento del 73% entre los años 2022 y 2024», señalaron desde el Serpaj.

«Esta crisis se manifiesta con especial crudeza en el incremento del 89% en las víctimas de delitos de obtención y facilitación, y un 59% en casos relacionados con material abusivo», agregaron desde el Servicio.

En esa línea, un aspecto especialmente preocupante es que el fenómeno presenta un marcado sesgo de género: el 90% de las víctimas son niñas y adolescentes mujeres, concentrándose principalmente en el rango etario de los 14 a 17 años.

Asimismo, indicaron desde Serpaj, «la dimensión digital se ha vuelto un terreno de alto riesgo, con estudios internacionales que indican que el 97% de los jóvenes ha vivido alguna forma de violencia sexual digital durante su etapa de crecimiento, incluyendo prácticas como el grooming y la sextorsión».

Frente a esta realidad, Serpaj Chile informó que han estado trabajando en la implementación de la modalidad PEE (Programas de Protección Especializada en Explotación Sexual Comercial Infantil y Adolescente), la cual desarrollan en diversos territorios del país desde hace más de 12 años.

«Este trabajo se fundamenta en la convicción de que la explotación sexual no es una ‘decisión’ de los adolescentes, sino una grave violación a los derechos humanos basada en la coerción y el abuso extremo de poder por parte de adultos», recalcaron.

Desde la institución enfatizaron además que la reparación de las víctimas no debe limitarse al ámbito de intervención terapéutica, sino que requiere fortalecer el tejido social para dejar de negar esta problemática.

«Nuestra labor busca siempre avanzar hacia la verdad, la justicia y la dignidad, creyendo firmemente que los territorios que cuidan son los verdaderos territorios de paz», indicó al respecto Casandra Rivas, asesora técnica de la Unidad de Infancia y Derechos de Serpaj.

Una nueva conceptualización

Frente a este complejo escenario, la institución hizo un llamado a utilizar correctamente el concepto de ESNNA, evitando el término «comercial y prostitución», ya que en estos casos no existe voluntad ni consentimiento por parte de los niños, niñas y adolescentes: se trata de una forma de explotación económica análoga a la esclavitud.

«Con el objetivo de erradicar estas prácticas, Serpaj Chile se alinea con los desafíos de la Política Nacional de la Niñez y Adolescencia 2024-2032, instando al Estado y a la sociedad civil a no retroceder frente al negacionismo y a garantizar entornos protegidos y libres de violencia para toda la niñez en Chile», concluyeron desde la entidad.

El Ciudadano