Servel frena a Demócratas: Candidatura presidencial de Ximena Rincón no cumpliría con requisitos

El camino para que Ximena Rincón participe en una primaria presidencial junto a Chile Vamos parece estar prácticamente cerrado. Aunque su nombre ha circulado durante meses como una posible opción dentro del sector, las condiciones legales actuales la excluyen de la carrera. En la derecha ya lo han asumido con resignación.

No se trata de una falta de voluntad política, sino de un obstáculo planteado por el Servicio Electoral (Servel), que ha sido claro al indicar que las leyes 18.603 y 18.700 no permiten una postulación presidencial desde un partido que no esté completamente constituido a nivel nacional.

Aunque Demócratas está legalmente reconocido como partido, la normativa vigente exige estar constituido en todas las regiones del país o contar con más de 35 mil militantes, lo que equivale al 0,5% del padrón electoral en la última elección de diputados, para poder participar en una primaria presidencial. Actualmente, al partido de Rincón le faltan tres regiones: Los Lagos, Los Ríos y Magallanes.

El panorama legal es complicado, y los plazos lo hacen aún más restrictivo. Para completar su constitución regional, el partido debía haber presentado nuevas afiliaciones en los primeros cinco días hábiles de abril. Si no lo hizo, tendrá que esperar hasta los primeros cinco días hábiles de mayo. Sin embargo, el plazo límite para inscribir las primarias vence el 29 de abril, lo que deja esa opción prácticamente descartada.

Incluso si logran completar el trámite de afiliación en las tres regiones restantes, aún tendrían que esperar a que Servel resuelva, publique y registre formalmente a Demócratas en el listado oficial de partidos constituidos, un proceso que es imposible de completar en tan solo 12 días hábiles.

¿Y otro plan?

Con la opción «fácil» cerrada, el único camino posible sería reunir más de 35 mil afiliados antes del 29 de abril. Actualmente, el partido cuenta con cerca de 15 mil militantes. En comparación, el presidente Gabriel Boric, a través de Convergencia Social, consiguió más de 30 mil firmas en 2021 para formar parte de la primaria del Frente Amplio.

Replicar esa hazaña en tan poco tiempo parece improbable, y en el bloque opositor son conscientes de ello.

Algunos recuerdan la solución política implementada en 2016, cuando se aprobó la ley 20.914, que permitió, mediante un artículo transitorio, que los partidos no constituidos a nivel nacional pudieran participar en las primarias municipales.

Sin embargo, en el contexto actual, esta opción parece poco viable. «Se necesitarían los votos del oficialismo, y en la alianza de gobierno es poco probable que exista la voluntad de tramitar una ley exprés para crear una primaria para Chile Vamos», afirman en el Congreso.

Por ahora, Rincón sigue con su agenda activa, pero la opción presidencial parece quedar en suspenso. Desde su partido insisten en que las conversaciones con Chile Vamos están centradas exclusivamente en una eventual lista parlamentaria común. Aunque no se niega que su nombre estuvo sobre la mesa para una primaria, todo indica que, legalmente, ya no lo está.