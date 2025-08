«Si no, no hay plata»: Piden investigar amenaza de Nicolás Ibáñez a partidos de derecha por falta de acuerdo para articular lista parlamentaria única

Variados comentarios dejó una frase del empresario Nicolás Ibáñez en el diario La Segunda, en la que se refirió a la posibilidad de que los partidos de derecha (Chile Vamos) y extrema derecha (Republicanos) conformen una lista única parlamentaria para las próximas elecciones de noviembre (2025).

«No es tan difícil, porque si no, no hay plata no más», declaró Ibáñez, cuña que fue elegida como «la frase del día» por el vespertino de la Familia Edwards, motivando algunas reacciones que no dejaron pasar lo evidente.

«Más claro echarle agua. Después nos preguntamos por qué no sé pudo separar la industria en las pensiones, lo que permitía bajar las comisiones a trabajadores y hacer más eficiente y competitivo el sistema», escribió -por ejemplo- el exministro Giorgio Jackson en su cuenta de la red social X.

En tanto, la abogada y exministra de la Mujer, Laura Albornoz, comentó en la misma red social: «Que peligroso que cierto sector del empresariado crea que pueden comportarse como ‘patrones de fundo’ con las personas».

En la misma línea, la analista política Marta Lagos expresó: «Nicolas Ibañez ha amenazado con no dar mas dinero si no hay unidad. Una afirmación que lo incrimina de mil maneras. Es decir que anteriormente cuando da dinero, ¿hacen lo que él pide? ¿En dictar leyes, en hacer política?»

«Vaya, vaya. Que confesión de partes tenemos aquí», agregó la fundadora de Latinobarometro y MORI Chile.

Este mismo enfoque fue destacado por el abogado Mauricio Daza: «Más allá de su prepotencia habitual, no es normal que le diga esto por la prensa a toda una coalición política. Se debería investigar montos que realmente le entrega a partidos políticos, candidatos y parlamentarios, la ‘fórmula’ que usa para entregarlos, y si pide algo a cambio», sostuvo Daza.

Lee algunos comentarios a continuación:

Es vergonzoso como en Chile los poderes fácticos, públicamente, emplazan a la derecha a hacer política a su pinta

Aquí la demostración palpable de cuál es el poder real: el poder económico#NicolásIbáñez pic.twitter.com/B7UA7kCVFz — Belén Carvajal (@labelencarvajal) August 4, 2025

Una vez más, la derecha recibe órdenes de sus financistas. Es la billetera la que manda. Si no hay lista única en la derecha: “no hay plata no más”. La democracia no puede depender del chantaje económico de empresarios con agenda propia.



#PlataManda #NicolásIbáñez pic.twitter.com/KbdO8gqPEl — Daniel Melo C. (@danielmelochile) August 4, 2025

Finalmente, toda la derecha le responde a personas como Nicolás Ibáñez. De verdad creen que los millones se regalan por amor al arte?

En el Congreso legislan para ellos, no para la gente a pie.

Si este país ha avanzado, ha sido en gran parte a pesar de ellos. — DM (@dmorales4m) August 4, 2025

Nicolás Ibáñez amenaza con cortar el financiamiento si la derecha no se ordena. Para quien trabaja la Derecha? Juzgue usted mismo.



Esta amenaza deja claro que la derecha no decide sin permiso de sus dueños. pic.twitter.com/eAJrLdHfGZ — Daniela Serrano Salazar (@SerranoDaniela_) August 4, 2025

Más claro echarle agua.



Después nos preguntamos por qué no sé pudo separar la industria en las pensiones, lo que permitía bajar las comisiones a trabajadores y hacer más eficiente y competitivo el sistema. pic.twitter.com/BnCYDCF6Rt — Giorgio Jackson (@GiorgioJackson) August 4, 2025

Nicolas Ibañez ha amenazado con no dar mas dinero si no hay unidad. Una afirmación que lo incrimina de mil maneras. Es decir que anteriormente cuando da dinero hacen lo que él pide? en dictar leyes, en hacer política? Vaya Vaya. que confesión de partes tenemos aqui…. — Marta Lagos (@mmlagoscc) August 4, 2025

Más allá de su prepotencia habitual, no es normal que le diga esto por la prensa a toda una coalición política. Se debería investigar montos que realmente le entrega a partidos políticos, candidatos y parlamentarios, la “fórmula” que usa para entregarlos, y si pide algo a cambio pic.twitter.com/qDf9jutgA6 — Mauricio Daza (@mdaza_abogado) August 4, 2025

