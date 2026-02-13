Sin salida ni escapatoria: The Jail, bar restaurante temático inspirado en una cárcel, aterriza en Chile

Ubicado en pleno corazón del Barrio Italia en Santiago, The Jail no es un bar decorado ni una apuesta anecdótica. Es una experiencia real, construida desde la arquitectura hasta la narrativa, pensada para que cada persona que entra sienta que está participando en una película.

Rejas, pasillos, celdas, luces, sonidos y texturas conforman una puesta en escena inmersiva que sorprende desde el primer minuto, sin perder nunca el foco en la calidad gastronómica y la coctelería de autor.

Detrás del proyecto hay casi 2 años de desarrollo creativo y la participación de más de 120 personas, entre arquitectos, diseñadores, escenógrafos, iluminadores, artistas visuales, técnicos y profesionales del mundo gastronómico. Cada metro cuadrado fue diseñado y construido a medida, con una obsesión declarada por el detalle.

“No queríamos construir solo un bar, sino una experiencia que te hiciera olvidar el mundo exterior. En The Jail no vienes a mirar una historia, vienes a vivirla”, señalan sus creadores.

Una experiencia que va más allá del concepto

El universo de The Jail se inspira en la estética carcelaria del último siglo, con referencias cinematográficas y un lenguaje visual sobrio, crudo y elegante.

El ‘storytelling’ está presente en cada rincón del espacio y se proyecta como un relato vivo: mes a mes, la experiencia se renueva, incorporando nuevas tramas, dinámicas y personajes que mantienen la sorpresa y la curiosidad del público.

La identidad sonora, marcada por el rap estadounidense de los años 2000, y la atmósfera densa y teatral terminan de construir un ambiente que escapa a lo habitual y posiciona al espacio como una de las propuestas más ambiciosas del circuito nocturno santiaguino.

The Jail es el proyecto más reciente de un grupo de socios con reconocida trayectoria en la industria gastronómica, responsables de marcas como Bar La Virgen, Barbazul y TPM, que han marcado pauta por su capacidad de convocatoria, así como de bares temáticos de estándar internacional como Nowas Cantina (inspirado en Star Wars) y Encantum (inspirado en Harry Potter).

Con esta nueva apertura, el desafío fue claro: elevar el estándar y demostrar que en Chile es posible desarrollar experiencias inmersivas comparables a las de las grandes capitales del mundo: “Cada nuevo proyecto es una historia distinta. The Jail es la más arriesgada hasta ahora… y también la más poderosa”, explican los creadores.

“The Jail no promete una simple noche fuera de casa. Promete una condena voluntaria a una experiencia que difícilmente se olvida”, agregaron desde el equipo del bar restaurante.

Para informaciones y reservas están el Instagram @thejailchile, y el canal de WhatsApp de reservas +56934132333.

El horario de atención es: lunes y martes de 17:00 a 01:45 horas; miércoles de 17:00 a 02:45 horas; jueves, viernes y sábado de 17:00 a 03:45 horas; y domingo de 17:00 a 01:45 horas.

El Ciudadano