Sitio Memorial Paine invita a participar del 5to Concurso de Fotografía «Una foto, un derecho»

El Sitio Memorial Paine invita a la comunidad, sin importar edad, nacionalidad, género o lugar de residencia, a ser parte de la quinta edición del concurso «Una foto, un derecho», certamen que honra la memoria, defiende los derechos humanos y da visibilidad a lo que no debe ser olvidado.

Bajo el lema ‘Una imagen para honrar la memoria, defender los derechos y hacer visible lo invisible’, esta iniciativa busca transformar la fotografía en un acto de memoria y resistencia, conectando pasado, presente y futuro en una sola foto.

«Lo que buscamos es una única fotografía por participante, que represente un derecho humano fundamental. Puede ser en blanco y negro o color, tomada con cámara o celular, pero siempre en alta calidad y sin manipulación digital. Solo se permiten ajustes mínimos de brillo o contraste», señalaron desde el Memorial Paine.

Asimismo, informaron que este 2025 incorporaron una categoría especial, dedicada al espíritu de Paine y su historia viva: «Ojo del Alma Painina, reconoce a jóvenes menores de 25 años que vivan en la comuna de Paine, y que a través de su lente logren retratar la dignidad, resistencia y memoria del territorio. Un homenaje visual a lo que fuimos, lo que somos y lo que no debe olvidarse», indicaron desde la entidad.

Respecto a las fotografías, estas se recibirán hasta el 6 de noviembre de 2025 (23:59 horas). Deben haber sido creadas después de septiembre de 2024, y se permite solo una imagen por participante. No se aceptan fotos ya concursadas en otros certámenes. La evaluación del jurado será entre el 10 y el 25 de noviembre.

«Los trabajos seleccionados serán difundidos en nuestro sitio web y redes sociales, y las personas ganadoras recibirán premios y reconocimientos especiales», señalaron desde Memorial Paine.

Revisa las bases completas del certamen ACÁ

El Ciudadano