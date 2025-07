¿Soldado, mercenario o traidor?

¿Por qué traicionaste al pueblo por dinero? ¿Qué más necesitabas si lo tenías todo? Cuando el uniforme sirve al narco y no al pueblo, la patria ya no se defiende: Se vende.

Por Miguel Ángel Rojas Pizarro

Hay momentos en que no basta con desfilar, jurar a la bandera y obedecer. Necesitamos momentos en que la patria exige más que sumisión y obediencia: Exige conciencia. El ingreso del narcotráfico a las filas de nuestras Fuerzas Armadas no es solo un escándalo: Es una fractura ética, una herida al alma institucional y al contrato firmado con el pueblo.

En la última década, Chile ha visto cómo esta amenaza avanza, con cifras tan frías como alarmantes: Entre 2015 y 2019, más de 1.000 uniformados (FFAA y policías) dieron positivo a consumo de drogas (Ciper, 2020). Junio 2025: seis suboficiales del Ejército son detenidos por transportar 192 kg de cocaína (equivalente a 500.000 dosis). Julio 2025: cinco suboficiales de la Fuerza Aérea son formalizados por intentar trasladar 4 kg de ketamina en un vuelo institucional.

Estos no son solo casos aislados. Son grietas profundas que reflejan algo más que corrupción individual: Una estructura debilitada desde su moral, su falta de sentido de justicia y su desconexión con el pueblo.

Las Fuerzas Armadas como única vía de ascenso social. Durante décadas, las Fuerzas Armadas han sido una de las pocas vías reales de movilidad social vertical para sectores populares en Chile (Cadem, 2018; Mönckeberg, 2001). Muchos jóvenes sin acceso a la educación superior, especialmente en zonas extremas, ven en el uniforme una promesa: sueldo estable, salud, previsión y respeto social.

Sin embargo, como advierte Garretón (2003), cuando las estructuras de ascenso están rígidamente jerarquizadas y el mérito no basta, la desigualdad al interior de la institución se vuelve una trampa. El riesgo es enorme: si se vulnera el sentido de pertenencia, los soldados no defienden a la patria, sino al sistema que los oprime o los margina.

¿Por qué lo hiciste? ¿Qué más necesitabas?

Tienes una pensión privilegiada a partir de tan solo solo 20 años de servicio. El mejor sistema de salud del país. El Estado te viste, alimenta y cuida a tu familia. Tienes un sueldo vital estable y altísimo en comparación con la mayoría de los trabajadores. En un país que no ha tenido guerra en más de 100 años… ¿Qué más querías? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué vendiste tu juramento por unos billetes manchados con la sangre de niños envenenados por pasta base? ¿Por qué traicionaste al pueblo por plata? ¿Por qué te convertiste en chofer de los narcos, en custodio armado de un crimen que no respeta ni a tus propios hijos?

Tú que marchaste con la bandera. Tú que gritaste “vencer o morir”. Tú que llevaste el uniforme como símbolo de honor. ¿En qué momento cruzaste la línea y decidiste no proteger, sino aprovecharte?

¿Qué te faltó que no se te dio? No luchaste en ninguna guerra. Nunca te faltó un techo ni una ración. Tu hija pudo ir al hospital militar cuando la de otra espera meses en un consultorio. Tu hijo estudió con beca o considerables descuentos gracias al sistema que tú ayudaste a sostener.

¿Fue codicia? ¿Fue desesperanza? ¿Fue desarraigo? O simplemente te cansaste de creer, y te dejaste arrastrar por lo que tanto decías combatir.

Pero hay algo más doloroso aún: Traicionaste a tus propios compañeros y a la gente bajo tu mando. A ese conscripto que sí cree en el valor de la palabra empeñada. A ese cabo que limpia su fusil cada mañana, no para delinquir, sino para servir.

A ese sargento que viene de la tierra, de la pobreza, y que aún enseña con orgullo que la lealtad al pueblo está por encima del miedo o del dinero. Traicionaste a tu historia, a tu abuelo obrero o campesino, a tu madre que te veía desfilar desde la vereda con lágrimas de orgullo. Y traicionaste a todos los niños que aún creen que el soldado cuida, que el militar es un héroe, que el uniforme es un abrigo y no una amenaza.

Has cambiado la espada del líder por el maletín de billetes, la defensa de la patria por el negocio privado, el honor por la ganancia. Has dejado de ser soldado. Eres solo un mercenario.

Y no cualquier mercenario: Uno que porta los símbolos de la nación mientras sirve al crimen organizado. Han dejado de ser soldados. Se han convertido además en mercenarios del narco y guardianes armados de las élites.

Y lo que es peor: Históricamente se ha tolerado un sistema de castas silencioso al interior de las propias FFAA. Un caso brutalmente revelador es el de los Oficiales de Mar en la Armada: marineros destacados que, tras una durísima selección, ascienden a un rango que los ubica por encima de sus compañeros… pero jamás al nivel de los oficiales de la Escuela Naval. Un nombre distinto, una jerarquía aparte. Siempre cerca, pero nunca iguales.

Es un clasismo institucionalizado. Un recordatorio cruel de que puedes tener mérito, pero nunca pertenencia. Que, aunque seas mejor, siempre habrá uno por linaje que estará por encima. No olvidemos que Arturo Prat fue un joven de origen humilde, becado por el Estado, no hijo de la aristocracia. Y, sin embargo, es el símbolo máximo del honor militar.

La oficialidad de las Fuerzas Armadas debería estar formada por los mejores chilenos, no solo por quienes pueden pagar. Si los verdaderos líderes naturales del pueblo son marginados, no será raro que muchos caigan en la frustración, en el abandono moral, o en la tentación del dinero fácil.

Alejandro Jodorowsky lo resumió con poesía: “La verdadera patria no es un territorio, sino un estado del alma.” Desde la psicología humanista, Carl Rogers, Maslow y Víctor Frankl coinciden: todo ser humano necesita sentido, pertenencia y coherencia vital. La patria, entonces, no es un lugar que se defiende porque lo ordena un superior, sino porque se ama, se comprende y se construye.

Y si el alma del soldado se quiebra, si su misión se desvía de la justicia hacia la obediencia ciega o la codicia, la patria misma se convierte en una tierra vacía.

No necesitamos repetir consignas o himnos de glorias pasadas. Necesitamos recuperar el alma de esos cantos, hacerlo carne con nuestras acciones diarias. Que la carrera militar vuelva a ser dignidad del país de todos. Que la lealtad se dirija al pueblo, no a los privilegios.

A los nuevos oficiales y soldados: rompan filas. Con la historia de traiciones al pueblo como la matanza de Santa María, Seguro Obrero, entre tantas masacres que han manchado nuestra historia con sangre.

A ustedes, nuevas generaciones de soldados y oficiales, les hablo con respeto y esperanza: No están condenados a repetir la historia. Pueden romper con la lógica de las masacres, con la subordinación ciega, con el elitismo que ha corrompido la esencia de las Fuerzas Armadas, como fue en la Guerra Civil de 1891, donde falleció más gente que en la Guerra del Pacífico. El uniforme no los separa del pueblo: los compromete más con él.

No más fusiles contra estudiantes. No más tanquetas en poblaciones. No más lealtad al capital y al poder.

Sean soldados del pueblo, no sus carceleros. Sean guardianes de la justicia, no de los privilegios. Sean el comienzo de una nueva historia: Una donde el uniforme no dé miedo, sino un faro de esperanza.

Chile está cruzando un umbral. Si no se detiene la infiltración narco, si no se combate el clasismo interno, si no se restituye el vínculo moral con el pueblo; la institucionalidad caerá, no por balas enemigas y naciones extranjeras, sino por pudrición interna.

Pero aún hay tiempo. Con coraje, ética, conciencia de clase y compromiso, podemos recuperar la esencia de lo militar como servicio, no como poder.

Y entonces surge la pregunta inevitable: ¿Qué hacemos con los traidores? ¿Abrimos el debate sobre la pena de muerte? ¿O basta con condenarlos a prisión? Los traidores ya están muertos en vida. Han perdido lo único que da sentido al uniforme: el respeto del pueblo y de sus propios compañeros.

Han quedado fuera de la historia, expulsados del legado de los verdaderos héroes.

Han sido despojados del honor por los mismos nombres que alguna vez gritaron con orgullo.

Y en cada cuartel, en cada ceremonia, en cada aula donde se forma un nuevo soldado, su nombre será el que no se debe pronunciar, porque representa lo que no se debe ser.

No estarán muertos por un fusilamiento. Están muertos por vergüenza. Y el desprecio del pueblo será su verdadera condena, además de la cárcel.

Psicólogo Educacional – Profesor de Historia – Psicopedagogo. Académico Universidad de Aysén. Bombero 3°CIA Coyhaique.

Imagen generada por IA

