Solidaridad con Mauricio Hernández Norambuena en Valparaíso

Por Guillermo Correa Camiroaga

Decenas de personas acudieron hasta las afueras de la Dirección de Gendarmería en Valparaíso para manifestarse por la vida y la libertad de Mauricio Hernández Norambuena.

Con carteles, lienzos y pancartas se congregaron a mediodía familiares del Comandante Ramiro, junto a compañeras y compañeros de lucha, integrantes de organizaciones político-sociales y de derechos humanos, para dar a conocer la delicada situación de salud por la que atraviesa Mauricio Hernández y, al mismo tiempo, denunciar el trato vejatorio en contra de él por parte de Gendarmería.

Asimismo, exigen que el gobierno intervenga para facilitar que sea trasladado a un recinto hospitalario donde se le entregue un trato digno y se le otorgue una adecuada atención de salud.

Patricio Hernández Norambuena, hermano de Mauricio, al hacer uso de la palabra expresó lo siguiente:

“A nombre de la familia quiero hacer un pequeño recuento de la situación en que está Mauricio en estos momentos. Mauricio Hernández, el Comandante Ramiro, detenido hoy día en Rancagua, se ha visto aquejado por una serie de dolencias producto de la edad, de los años pasados, en general, en las cárceles, tanto en Brasil como acá en Chile. Poco sol, la poca actividad física, por lo tanto, está empezando a sufrir los dolores y los daños que le han inculcado este período carcelario vivido.

La manifestación que hacemos nosotros hoy día aquí, en el local de Gendarmería de la V Región, es porque el comportamiento que ha tenido Gendarmería ha sido muy lento para el tratamiento y la preocupación por el estado de salud de mi hermano. Él ha estado bastante tiempo sin tener una atención como corresponde. Estuvimos solicitando poder trasladarlo a un hospital. Lleva muchos días con temperatura alta, con muchos dolores en el cuerpo y no se sabe que sucede, no hay diagnóstico y eso nos tiene a todos muy preocupados.

A finales de la semana pasada fue trasladado a la Penitenciaria de Santiago y allí está en estos momentos, siempre dentro de un hospital penitenciario. Esgrimen una serie de motivos y razones de seguridad para no llevarlo a los hospitales donde pudiera examinarse mejor y hacer un diagnóstico de lo que él tiene, de sus dolencias.

En general, lo que ha vivido él en estas cárceles, el trato que ha recibido ha sido vejatorio. Incluso manifestó una queja, y los abogados también, en contra de Gendarmería, porque incluso estando hoy día en el hospital de la Penitenciaría, hay un trato vejatorio, un trato que incluso puede ser considerado tortura. En la noche meten ruido en donde está, no lo dejan descansar, con todas estas dolencias que tiene.

Esa es un poco la situación, seguimos esperando, se han estado haciendo algunas pesquisas para ver si se puede determinar la causa de su estado de salud, pero es preocupante, estamos todos preocupados y se están haciendo gestiones para poder trasladarlo y poder llevarlo a un hospital en donde puedan pesquisar y puedan determinar su estado de salud. Este es el motivo de que nos encontremos acá, y hay compañeros en Santiago haciendo manifestaciones similares, para hacer sentir a Gendarmería la responsabilidad que tienen en esta situación”.

Mientras se desarrollaba esta actividad de denuncia y protesta, que interrumpió parcialmente el tránsito por la calle Blanco, algunos manifestantes repartieron volantes y trípticos a los automovilistas y peatones que transitaban por el lugar y, al mismo tiempo, el resto de los allí presentes coreaba enérgicamente la consigna: ¡Liberar, liberar a Ramiro por Luchar!

Más adelante hicieron uso de la palabra distintas compañeras y compañeros, quienes, en partes de sus intervenciones, manifestaron lo siguiente:

“Quienes nos encontramos aquí estamos hoy exigiendo a Gendarmería de Chile que no pase por encima de los derechos humanos, de salud y de vida, de Mauricio Hernández Norambuena, Comandante Ramiro. Todas quienes estamos aquí no renegamos de la historia de Chile y hago un llamado a las autoridades elegidas democráticamente, a generar las gestiones necesarias para la libertad del Comandante Ramiro, de Mauricio Hernández Norambuena (…) A no renegar de la historia, a entender el sentido de esta lucha y a exigir el indulto por la salud y la vida del Comandante Ramiro”.

“(…) Recordemos que la lucha que dio Ramiro no fue para que tal o cual personero, de tal o cual partido político, alcanzara un sillón en el Senado o en la Cámara de Diputados. No fue para que tal o cual personero político ganara 16 millones al mes, la lucha fue por mejorar las condiciones de vida del pueblo, por terminar con el régimen capitalista, por el socialismo. Nada de eso se ha conseguido, simplemente porque a los rodriguistas se les persiguió, se les acalló y quienes se definen incluso hoy de izquierda y están en el gobierno, mantienen esta prisión política (…) El pueblo ha sido traicionado y la suerte de Ramiro es la suerte hoy de muchos compañeros y compañeras chilenas y del pueblo mapuche que están encarcelados. Libertad para Ramiro, libertad para Llaitul, libertad para todos los presos políticos”.

“(…) Estamos manifestándonos hoy por la libertad de Mauricio Hernández, pero también por la libertad de todos los presos políticos que siguen encarcelados. Seguimos viviendo en un sistema neoliberal que nos oprime, que nos reprime, que nos empobrece y tenemos que seguir el ejemplo de nuestros compañeros que resisten en las cárceles este sistema. Tenemos que organizarnos en cada territorio en que nos encontremos y salir en la defensa de cada uno de nuestros derechos y uno de estos derechos es exigir la libertad de cada uno y cada una de los prisioneros políticos que se encuentran detenidos a lo largo de todo este territorio chileno”.

“(…) Hace algunos años atrás, en una movilización afuera del Congreso Nacional acá en Valparaíso, Boric dio un discurso, cuando era diputado, diciendo que Mauricio era un ejemplo de lucha, que a Mauricio había que liberarlo, en esa época Mauricio estaba en Brasil, y él dijo que había que traerlo a Chile para liberarlo en Chile. Bueno, ahora le hago ese llamado al Presidente Gabriel Boric, que él indulte a Mauricio, que él libere a Mauricio y a todos los presos políticos”.

Guillermo Correa Camiroaga, Valparaíso 02 julio 2025

