Startup chilena revoluciona la experiencia quirúrgica

Keirón se coronó como ganadora del prestigioso MedTech Challenge Chile 2025 impulsado por Johnson y Johnson Medtech, imponiéndose sobre decenas de competidores con una solución que promete transformar radicalmente cómo los pacientes viven sus procesos quirúrgicos.

La plataforma que ganó el desafío tiene como enfoque optimizar la coordinación de los equipos en una etapa prequirúrgica para entregar una mejor experiencia a los pacientes. Para ello el sistema conecta inteligentemente a equipos médicos, administrativos y pacientes a través de WhatsApp, correo electrónico y llamadas automatizadas.

La solución ganadora será implementada inmediatamente en un piloto de tres meses en el Hospital del Trabajador Achs Salud.

«Este tipo de iniciativas permiten acelerar la adopción de soluciones que transforman la experiencia del paciente, mejoran la coordinación clínica y optimizan los procesos internos, impactando positivamente en la recuperación y calidad de vida de los usuarios», aseguró Benjamín Mujica, gerente del Hospital del Trabajador Achs Salud.

La plataforma de Keirón diseña flujos personalizados para cada tipo de cirugía, incorporando variables clínicas específicas y activando automáticamente tareas críticas entre equipos de esterilización, pabellón y farmacia. Los pacientes reciben comunicaciones precisas y oportunas sobre su proceso, eliminando la incertidumbre y ansiedad típicas de los procedimientos quirúrgicos.

“Este reconocimiento representa un hito estratégico para Keirón que refuerza nuestra posición en la transformación digital del sector salud. El respaldo de Johnson & Johnson valida que nuestra visión responde a necesidades reales y cumple con estándares de innovación globales. Implementar en ACHS, con su complejidad operativa única, nos permite demostrar valor en un entorno exigente que servirá como referente sectorial. Nuestro compromiso es seguir innovando para mejorar la experiencia de pacientes y la eficiencia operacional de una institución clave para la salud de todos los trabajadores del país», celebró Martín Cruz, CEO de Keiron.

Johnson & Johnson apuesta fuerte por la innovación latina

Por tercer año consecutivo, Johnson & Johnson MedTech impulsa esta iniciativa que ha posicionado a Chile como hub de innovación en salud para América Latina.

«Nuestro tercer MedTech Challenge reafirma que la innovación abierta es el camino para transformar la salud. Las mejores soluciones surgen cuando combinamos nuestra experiencia global con la agilidad del ecosistema emprendedor local. Keirón ejemplifica este poder colaborativo: su tecnología no solo resuelve problemas técnicos, sino que humaniza la experiencia del paciente. En Johnson & Johnson creemos que la tecnología aplicada con propósito genera cambios reales en la atención sanitaria», declaró Asise Fernández, VP del Cluster Sur de Johnson & Johnson Medtech, que además proporcionará mentoría especializada con ejecutivos senior y acceso a redes estratégicas internacionales para acelerar la expansión regional de Keirón.

El ecosistema de healthtech chileno en alza

El Demo Day realizado en el Hospital del Trabajador Achs Salud reunió a muchas de las startups de tecnología en salud más prometedoras del ecosistema nacional y de otros países, evidenciando el creciente dinamismo del sector. La convocatoria 2025 se centró específicamente en integración de datos en tiempo real, coordinación clínica inteligente y optimización de procesos quirúrgicos.

Santiago, noviembre 2025.