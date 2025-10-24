Desde La Serena al Teatro del Puente: “STELLA TERRAL” rinde homenaje a Stella Díaz Varín

Este 28 y 29 de octubre desde La Serena llega a Santiago la obra “STELLA TERRAL”, una creación escénica de la Compañía TeatroPuerto que rinde homenaje a la escritora chilena Stella Díaz Varín. Las funciones se realizarán en el Teatro del Puente en la comuna de Santiago a las 20:00 hrs.

La obra forma parte del “Proyecto Escritoras” de TeatroPuerto (@teatropuerto.cl), que tiene por objetivo representar y dar visibilidad a la trayectoria, vida y legado de tres reconocidas escritoras chilenas: María Luisa Bombal, Teresa Wilms Montt y Stella Díaz Varín.

Esta propuesta performativa convoca, por medio de la transformación del espacio y vinculación activa con el espectador, a una conferencia de prensa en la que se invoca a la escritora oriunda de La Serena, Stella Díaz Varín. A través de la irreverencia que caracteriza a la autora, la obra invita al público a reflexionar y cuestionarse en torno a la muerte, el arte y la política.

Stella Díaz Varín (1926-2006) es reconocida como una de las voces más singulares de la poesía chilena del siglo XX, formando parte del mítico grupo de poetas de la Generación del 50, junto a Enrique Lihn, Jorge Teillier y Nicanor Parra.

Su vida y su obra se distinguieron por una rebeldía profunda, una mirada crítica frente al poder y una escritura intensa que rompía con las normas literarias y sociales de su tiempo. Su figura, envuelta entre el mito y la marginalidad, ha resurgido en los últimos años como emblema de resistencia, feminismo y libertad creativa.

Apodada “La Colorina”, Stella se convirtió en una presencia imborrable de la bohemia santiaguina de los años 50. Su voz ronca, su honestidad brutal y su espíritu indomable le valieron los apelativos de “la poeta boxeadora” y “la Bukowski chilena”.

Stella también participó de forma activa en la Alianza de Intelectuales de Chile—dirigida por Pablo Neruda— y en la Sociedad de Escritores, donde compartió con figuras como Alejandro Jodorowsky, José Donoso y Luis Oyarzún. Su vida, atravesada por la pobreza, la persecución política y una inquebrantable lealtad al arte y la libertad, encarna las contradicciones de una época y la fuerza de una mujer que vivió y escribió sin concesiones.

La obra ‘STELLA TERRAL” no pretende imitar ni narrar la biografía de la poeta, sino que busca evocar su espíritu mediante una puesta en escena no tradicional, que mezcla performance, poesía y recursos sonoros en vivo, creando un espacio donde lo teatral y lo poético se confunden. El público deja de ser un mero observador para convertirse en parte de un rito que reactiva las pasiones y tensiones de una mujer que se adelantó a su época.

Por otro lado, la puesta en escena, producida en la Región de Coquimbo, busca ser un gesto de descentralización y diversidad estética dentro del panorama teatral nacional. En un contexto donde la escena suele mirar al centro, TeatroPuerto emerge para afirmar la potencia creativa del norte, llevando a Santiago un imaginario tejido con su luz, su habla y su memoria.

TeatroPuerto es una organización que cuenta con el financiamiento del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través de su Programa de Apoyo a Organizaciones

Culturales Colaboradoras.

Ficha artística de la obra:

Puesta en Escena: TeatroPuerto

Dirección: Rodrigo Zarricueta Chacana

Dramaturgia: Dayán Guerrero Montiel

Interpretación: April Gregory González

Diseño Escénico: Daniela Portillo Cisterna

Diseño sonoro: Liliana Peña Gómez

Montaje: Carlos Pacheco Pizarro

Coordinación Técnica: Francisco Mancilla Ortiz

Producción: Cristóbal Ovalle Vergara

Las funciones se llevarán a cabo los días martes 28 y miércoles 29 de octubre en el Teatro del Puente (ubicado entre los puentes Pío Nono y Purísima, en la comuna de Santiago) como parte de su programación Teatro Regiones. Para adquirir entradas, las cuales tienen un valor de $7.000 general y $4.000 para estudiantes y tercera edad, se debe ingresar al sitio web de Teatro del Puente o directamente en Ticket Plus.