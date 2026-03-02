«Súper lunes feminista» en Santiago: Intervienen monumentos con símbolos de la lucha de las mujeres y llaman a movilizarse este 8M

Esculturas como la Plaza de la Aviación y el caballo de Botero, y estatuas como las de Pedro Aguirre Cerda y Andrés Bello, amanecieron con pañuelos verdes, símbolo de la lucha feminista por los derechos sexuales y reproductivos.

«Súper lunes feminista» en Santiago: Intervienen monumentos con símbolos de la lucha de las mujeres y llaman a movilizarse este 8M
Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

En el llamado «súper lunes», decenas de monumentos y esculturas de la ciudad de Santiago fueron intervenidos por la Coordinadora Feminista 8M (CF8M), en la antesala del próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora.

Esculturas como la Plaza de la Aviación y el caballo de Botero, y estatuas como las de Pedro Aguirre Cerda y Andrés Bello, amanecieron con pañuelos verdes, símbolo de la lucha feminista por los derechos sexuales y reproductivos.

«Se trató de una acción masiva y simultánea que alcanzó más de 40 monumentos en Santiago y que se realiza por tercera vez», indicaron desde la agrupación, recordando que, en años anteriores, la CF8M ha desplegado intervenciones urbanas como pañuelazos y cambios de nombre en estaciones de Metro, plazas y monumentos, llamando a movilizarse.

«Hoy la ciudad amaneció de verde camino a la Huelga General Feminista de este 8 de marzo», declaró Fernanda Cavada, vocera de la CF8M, definiendo a esta acción como «el puntapié inicial de una semana de agitación».

Desde el Monumento a las Educadoras, inaugurado en 1946, la dirigenta feminista recordó que esta obra, «dedicada a las educadoras que lograron que las mujeres pudiéramos estudiar en la universidad, es la única escultura dedicada a mujeres en toda la Alameda».

En esa línea, agregó que «intervinimos con los símbolos de nuestra lucha en una ciudad que no nos nombra, para denunciar la desigualdad que persiste y reclamar nuestro derecho a vivir libres, con dignidad y sin miedo».

Por último, Fernanda Cavada hizo un llamado a todas a participar de la movilización de este domingo 8 de marzo, «para decir con firmeza que no daremos ni un paso atrás en las conquistas alcanzadas, al contrario: ¡cien pasos hacia adelante!»

El llamado que han hecho desde la CF8M para Santiago, es a concentrarse a las 10:00 horas en Metro Baquedano, para iniciar la marcha a las 11:00 por la Alameda hacia el poniente, hasta Los Héroes, donde se realizará un acto político-cultural.

El Ciudadano

Suscríbete
|
pasaporte.elciudadano.com

Relacionados

El Ciudadano

Baquedano vuelve a Plaza de la Dignidad: CMN reaviva la disputa por el símbolo del centro de Santiago

Hace 4 días
El Ciudadano

"Qué se juega para nosotras en esta elección": Coordinadora Feminista 8M reparte periódico feminista y llama a evitar llegada de Kast a La Moneda

Hace 3 meses
El Ciudadano

What’s at Stake for Women in This Election: Feminist Coalition 8M Distributes Feminist Newspaper to Prevent Kast's Rise to Power

Hace 3 meses
El Ciudadano

Julieta Kirkwood a 90 años de su natalicio: La pensadora que unió el marxismo con la liberación de las mujeres

Hace 2 semanas
El Ciudadano

El icónico Monumento al Ovejero revive su historia con la obra "Recuerdos de don Abel"

Hace 3 semanas
El Ciudadano

Ataque “con odio y premeditación”: INDH y Gobierno denuncian ante Fiscalía destrucción de memorial en San Joaquín

Hace 2 meses
El Ciudadano

Consejo de Monumentos Nacionales votará la declaratoria de la Base Aérea El Bosque como sitio de memoria

Hace 1 mes
El Ciudadano

Baquedano Returns to Plaza de Dignity: CMN Revives Dispute Over Santiago's Central Symbol

Hace 4 días
El Ciudadano

Senadora Campillai criticó aprobación de monumento en memoria a Piñera: "Nosotros lo recordamos como un violador de derechos humanos"

Hace 1 mes

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano