«Súper lunes feminista» en Santiago: Intervienen monumentos con símbolos de la lucha de las mujeres y llaman a movilizarse este 8M

En el llamado «súper lunes», decenas de monumentos y esculturas de la ciudad de Santiago fueron intervenidos por la Coordinadora Feminista 8M (CF8M), en la antesala del próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora.

Esculturas como la Plaza de la Aviación y el caballo de Botero, y estatuas como las de Pedro Aguirre Cerda y Andrés Bello, amanecieron con pañuelos verdes, símbolo de la lucha feminista por los derechos sexuales y reproductivos.

«Se trató de una acción masiva y simultánea que alcanzó más de 40 monumentos en Santiago y que se realiza por tercera vez», indicaron desde la agrupación, recordando que, en años anteriores, la CF8M ha desplegado intervenciones urbanas como pañuelazos y cambios de nombre en estaciones de Metro, plazas y monumentos, llamando a movilizarse.

«Hoy la ciudad amaneció de verde camino a la Huelga General Feminista de este 8 de marzo», declaró Fernanda Cavada, vocera de la CF8M, definiendo a esta acción como «el puntapié inicial de una semana de agitación».

Desde el Monumento a las Educadoras, inaugurado en 1946, la dirigenta feminista recordó que esta obra, «dedicada a las educadoras que lograron que las mujeres pudiéramos estudiar en la universidad, es la única escultura dedicada a mujeres en toda la Alameda».

En esa línea, agregó que «intervinimos con los símbolos de nuestra lucha en una ciudad que no nos nombra, para denunciar la desigualdad que persiste y reclamar nuestro derecho a vivir libres, con dignidad y sin miedo».

Por último, Fernanda Cavada hizo un llamado a todas a participar de la movilización de este domingo 8 de marzo, «para decir con firmeza que no daremos ni un paso atrás en las conquistas alcanzadas, al contrario: ¡cien pasos hacia adelante!»

El llamado que han hecho desde la CF8M para Santiago, es a concentrarse a las 10:00 horas en Metro Baquedano, para iniciar la marcha a las 11:00 por la Alameda hacia el poniente, hasta Los Héroes, donde se realizará un acto político-cultural.

El Ciudadano