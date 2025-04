System of a Down anuncia masiva gira por sudamerica para 2025

Los shows se realizarán entre abril y mayo de 2025 en Colombia, Perú, Chile, Argentina y Brasil, en un evento inédito, marcando el regreso de la banda después de casi 10 años.

System Of A Down anuncia una gira en Sudamérica en 2025, marcando el regreso de la banda después de casi 10 años. Habrá siete shows: 24 de abril en el Estadio El Campín en Bogotá, Colombia; 27 de abril en el Estadio Nacional en Lima, Perú; 30 de abril en el Parque del Estadio Nacional en Santiago, Chile; 3 de mayo en el Estadio Vélez en Buenos Aires, Argentina; y en Brasil, el 6 de mayo en el Estádio Couto Pereira, en Curitiba; 8 de mayo en Nilton Santos (Engenhão), en Río de Janeiro; y 10 de mayo en el Allianz Parque, en São Paulo.

Las entradas saldrán a la venta por Puntoticket. El 18 de diciembre a las 10 am iniciarán las Preventa Exclusiva Clientes Banco de Chile y Preventa Artista. El jueves 19 a las 12 pm comenzará la venta general.

“Hemos construido una relación de confianza con los artistas y nos sentimos honrados de poder traer de vuelta a System Of A Down. Muchos fans nunca han visto a la banda en vivo debido a su largo descanso de las presentaciones. Poder ofrecer esta oportunidad, que es un hito mundial, nos entusiasma”, comenta Pepeu Correa, CEO de 30e.

“System Of A Down» es una de las bandas más innovadoras e impactantes del rock moderno, conocida por mezclar estilos como el metal, el punk y la música tradicional armenia, así como por sus letras con carga política que abordan temas como la guerra, la opresión y la desigualdad. En Brasil, la banda ha construido una enorme base de fans, conectando con el público a través de sus mensajes de resistencia y crítica social. Después de 10 años, todo el mundo tendrá la oportunidad de volver a verlos, ya que han influido en una generación de músicos locales que adoptaron su mezcla única de sonido y actitud”, comparte Caio Jacob, vicepresidente de giras globales de 30e.

Las últimas presentaciones de System Of A Down tuvieron lugar en Estados Unidos en abril de 2024 en el festival Sick New World en Las Vegas, Nevada, y en agosto de 2024 en el Golden Gate Park Polo Field en San Francisco, California. La última vez que SOAD actuó en Brasil fue en Rock in Rio 2015, durante una gira que también incluyó São Paulo, Santiago, Buenos Aires, Bogotá y Ciudad de México.

Fechas de la gira sudamericana:

April 24, 2025 – Bogotá, Colombia – El Campín Stadium

April 27, 2025 – Lima, Peru – National Stadium of Peru

April 30, 2025 – Santiago, Chile – National Stadium Park of Chile

May 3, 2025 – Buenos Aires, Argentina – Velez Stadium

May 6, 2025 – Curitiba, Brazil – Major Antônio Couto Pereira Stadium

May 8, 2025 – Rio de Janeiro, Brazil – Nilton Santos (Engenhão) Stadium

May 10, 2025 – São Paulo, Brazil – Allianz Parque

Sobre System Of A Down:

SYSTEM OF A DOWN es la banda de rock más inspirada, impactante e inimitable del siglo XXI y ha vendido más de 40 millones de discos en todo el mundo, ha ganado un premio GRAMMY® y ha encabezado conciertos en estadios, festivales y arenas en varios continentes del mundo. Formado en Los Ángeles, el grupo ha puesto banda sonora a revoluciones personales, políticas, sonoras y espirituales desde el lanzamiento en 1998 de su debut homónimo multiplatino. El cuarteto ha agotado constantemente sus entradas en todo el mundo y registra regularmente más de 23,5 millones de oyentes mensuales en Spotify, lo que los convierte en una de las bandas de rock/alternativas más escuchadas del mundo. System of a down está formado por Daron Malakian [guitarras, voz], Serj Tankian [voz, teclados], Shavo Odadjian [bajo] y John Dolmayan [batería].

Foto: Clemente Ruiz