También cenó con Kast: Concejal del Partido Republicano en La Serena fue denunciado por acoso sexual

Una noticia emitida por Mi Radio FM de La Serena, informó que el concejal de dicha comuna, Alejandro Astudillo del Partido Republicano, fue denunciado por acoso sexual, por lo que se habría suspendido su militancia.

La publicación llamó de inmediato la atención de la opinión pública pues el edil acusado aparece en la misma fotografía donde el actual candidato presidencial José Antonio Kast comparte una cena con el líder de una banda delictual dedicada a robar cables de cobre (Francisco San Martín).

Según consignó el medio regional, la acusación «habría sido presentada hace algunos meses y en los últimos días se habría revelado un nuevo antecedente que sería clave en dicha denuncia: una carta que el concejal habría enviado a la denunciante, en la que expresaba su deseo de mantener una relación con ella».

Ante esto, añade el reporte de la emisora local, el Partido Republicano «adoptó medidas internas, suspendiendo la militancia de Astudillo, decisión que el propio concejal confirmó a Mi Radio. Por su parte, miembros del Concejo Municipal consultados por este medio se limitaron a declarar que conocían la denuncia, pero señalaron que esperarían mayores antecedentes antes de referirse a ella», puntualiza la nota.

Quien sí se expresó al respecto fue el senador por la Región de Coquimbo, Daniel Núñez (PC). Una vez conocida la noticia, el legislador resaltó que «el concejal republicano de La Serena denunciado por presunto acoso sexual también participó en cena con Kast y delincuente internacional que hoy está preso», compartiendo el link de la nota, al igual que la diputada Daniela Cicardini (PS).

AHORA: Concejal Republicano de La Serena que participó en la cena de Kast con líder de banda criminal, es acusado de acoso sexual. https://t.co/JuG07ZIYsi pic.twitter.com/9XIoQlKGCA — Diputada Daniella Cicardini (@Dani_Cicardini) August 8, 2025

El concejal republicano de La Serena denunciado por presunto acoso sexual también participó en cena con Kast y delincuente internacional que hoy está presohttps://t.co/aH6IAh2Wpl pic.twitter.com/TZkCKaN1Tm — Daniel Nuñez A. (@daniel_nunez_a) August 9, 2025

