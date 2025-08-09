También cenó con Kast: Concejal del Partido Republicano en La Serena fue denunciado por acoso sexual

Senador Daniel Núñez resaltó que "el concejal republicano de La Serena denunciado por presunto acoso sexual también participó en cena con Kast y delincuente internacional que hoy está preso", refiriéndose al vínculo del candidato de extrema derecha con una banda organizada que se dedicaba a robar cables de cobre.

También cenó con Kast: Concejal del Partido Republicano en La Serena fue denunciado por acoso sexual
Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

Una noticia emitida por Mi Radio FM de La Serena, informó que el concejal de dicha comuna, Alejandro Astudillo del Partido Republicano, fue denunciado por acoso sexual, por lo que se habría suspendido su militancia.

La publicación llamó de inmediato la atención de la opinión pública pues el edil acusado aparece en la misma fotografía donde el actual candidato presidencial José Antonio Kast comparte una cena con el líder de una banda delictual dedicada a robar cables de cobre (Francisco San Martín).

Según consignó el medio regional, la acusación «habría sido presentada hace algunos meses y en los últimos días se habría revelado un nuevo antecedente que sería clave en dicha denuncia: una carta que el concejal habría enviado a la denunciante, en la que expresaba su deseo de mantener una relación con ella».

Ante esto, añade el reporte de la emisora local, el Partido Republicano «adoptó medidas internas, suspendiendo la militancia de Astudillo, decisión que el propio concejal confirmó a Mi Radio. Por su parte, miembros del Concejo Municipal consultados por este medio se limitaron a declarar que conocían la denuncia, pero señalaron que esperarían mayores antecedentes antes de referirse a ella», puntualiza la nota.

Quien sí se expresó al respecto fue el senador por la Región de Coquimbo, Daniel Núñez (PC). Una vez conocida la noticia, el legislador resaltó que «el concejal republicano de La Serena denunciado por presunto acoso sexual también participó en cena con Kast y delincuente internacional que hoy está preso», compartiendo el link de la nota, al igual que la diputada Daniela Cicardini (PS).

Seguiremos informando. Continúa leyendo sobre este tema:

Comisión investigadora de la Cámara oficializa citación a Kast por vínculo con líder de banda que robaba cables de cobre

El Ciudadano

Relacionados

El Ciudadano

Diputado Manouchehri confirma nexos entre Kast y militante republicano formalizado por liderar red delictual

Hace 3 meses
El Ciudadano

“No es de fiar, no es creíble”: Marinovic acusa a Kast por campaña digital contra Matthei

Hace 2 semanas
El Ciudadano

"La doble moral de las juventudes republicanas": Condenan muñecos colgados, pero celebran crímenes de la dictadura

Hace 3 meses
El Ciudadano

¿Irá Kast a comisión investigadora? Diputados lo citan para aclarar vínculos con "líder de banda criminal"

Hace 2 meses
El Ciudadano

Rodolfo Carter, al servicio de Kast: exalcalde de La Florida se suma al Partido Republicano tras su fallido intento con Matthei

Hace 2 meses
El Ciudadano

Humillado y al borde de la baja: mayor denuncia acoso por parte de general de Carabineros en Coquimbo

Hace 1 mes
El Ciudadano

¿Temporada de turismo electoral? Rodolfo Carter evalúa candidatura senatorial por la Araucanía

Hace 3 semanas
El Ciudadano

“Chao nazi de mierda”: funan a Kast en Frutillar con gritos e insultos antes del debate

Hace 2 semanas
El Ciudadano

Comisión investigadora de la Cámara oficializa citación a Kast por vínculo con líder de banda que robaba cables de cobre

Hace 4 horas

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano