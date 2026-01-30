Tasa de pobreza en infancias alcanza el 24,9% en Chile: En el decil 1 supera el 95 por ciento

En medio del debate por el bloqueo de la derecha al proyecto de ley de Sala Cuna Universal y las alarmantes proyecciones de natalidad en Chile, desde la Fundación Sol recordaron que en base a las cifras de la encuesta Casen 2024, la tasa de pobreza para las infancias (0 a 15 años) en el país es de un 24,9%.

«Hoy en los diarios aparece la noticia de las proyecciones de población, y la crisis en la tasa de natalidad. La pregunta es ¿qué sucede con las condiciones materiales para tener familia en Chile?», se preguntaron desde la entidad.

En esa línea, junto con indicar que la tasa de pobreza para las infancias (0 – 15 años) es de 24,9%, detallaron que «los tres primeros deciles tienen tasas de pobreza para las infancias de 95,6%, 65,6% y 30,7% respectivamente».

Además, agregaron, «en estos tres deciles, la mitad de las y los trabajadores obtienen ingresos de $400.000 o menos».

¿Qué es un decil?

Los deciles son una manera de organizar a las familias chilenas de acuerdo al nivel de ingresos que tengan, tomando como referencia los datos de la encuesta Casen.

Es decir, definen los sectores socioeconómicos del país, según el ingreso per cápita de cada familia. En otras palabras, agrupa a los hogares con los ingresos más bajos del país, ordenados del 1 (más pobre) al 10 (más rico).

Así, el decil 1 representa al 10% de los hogares con menores ingresos del país.

