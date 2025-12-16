«Tengo 31 años, el hombre tiene cerca de 70…»: Diputada Veloso denunció que diputado RN Miguel Becker la acosa reiteradamente en los pasillos del Congreso

Una grave denuncia realizó este martes la diputada del Frente Amplio, Consuelo Veloso, quien acusó que su colega en la Cámara Miguel Becker, del partido Renovación Nacional (Chile Vamos, en la foto de portada), la acosa reiteradamente en los pasillos del Congreso.

Según consignaron medios nacionales, la legisladora hizo público su reclamo durante una intervención en el hemiciclo: «Artículo 90 número seis de agresiones entre parlamentarios. Debo denunciar públicamente y con harta impotencia al diputado, por su intermedio, Miguel Ángel Becker. Me ha acosado durante todo el período donde me encuentra en los pasillos, me dice estupideces», dijo la parlamentaria.

Seguidamente, la diputada Veloso señaló: «Disculpe que se lo diga en esos tonos, porque me imagino usted como caballero que lamentará bastante que a una mujer la anden atosigando de esa forma. Tengo 31 años, el hombre tiene cerca de 70, no sé qué edad tiene, pero me parece de una violencia enorme (…) es bastante lamentable, porque con colegas acá tenemos diferencias infinitas, y políticamente es probablemente que más de alguna vez nos hayamos agarrado entre todos de la peor forma, pero la agresión personal y el acoso es otra cosa».

La parlamentaria anunció finalmente que llevará a Becker a la Comisión de Ética de la Cámara y no descartó ejercer alguna «acción personal, porque yo no tengo por qué aguantar un hombre violento, que no tengo ni la más mínima duda de que si pudiera agarrarnos en la calle y sobre todo ahora para hacernos cualquier cosa, porque pensamos distinto a él, lo haría».

