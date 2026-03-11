Tensión en Liceo Augusto D’halmar de Ñuñoa por anuncio de visita de Kast: Estudiantes advirtieron «posibles sanciones» ante «cualquier tipo de manifestación»

Un ambiente de tensión se ha vivido en el liceo municipal Augusto D’halmar de la comuna Ñuñoa, ante el anuncio de la visita del Presidente electo, José Antonio Kast, al establecimiento, programada en primera instancia para el miércoles 11 de marzo, una vez finalizada la ceremonia de traspaso de mando en Valparaíso.

Las alarmas se encendieron luego de que el Centro de Estudiantes (CEE) del liceo publicara un comunicado refiriéndose a la visita de Kast, advirtiendo posibles sanciones por parte de la dirección, ante «cualquier tipo de manifestación o alteración del normal desarrollo de la jornada escolar».

«Como Centro de Estudiantes queremos hacer un llamado a toda la comunidad liceana a mantener un ambiente de respeto, tranquilidad y sana convivencia dentro del establecimiento y no movilizarse de ninguna manera», se lee en la declaración compartida por la organización estudiantil.

Seguidamente, plantearon entender que «puedan existir diversidad de opiniones y posturas frente a este tipo de visitas y siempre apoyaremos estas distintas visiones. Sin embargo, es importante recordar que cualquier tipo de manifestación o alteración del normal desarrollo de la jornada escolar puede derivar en sanciones por parte de la dirección del establecimiento», agrega el comunicado.

Entre estas medidas sancionatorias, el Centro de Estudiantes mencionó aquellas que «están establecidas en el reglamento interno», agregando que como CEE «debemos ser transparentes en señalar que en situaciones de este tipo nuestras posibilidades de intervenir o defender a los estudiantes frente a estas acciones son muy limitadas, por lo tanto cualquier manifestación será bajo la responsabilidad de cada uno».

La declaración trajo de inmediato variadas reacciones. En las redes sociales del CEE, donde fue compartida, muchos jóvenes y apoderados cuestionaron el comunicado, recordando por ejemplo que el derecho a la manifestación pacífica está consagrado en la Convención de los Derechos del Niño, por lo que no correspondería a la dirección realizar amenazas en ese sentido.

Otras opiniones apuntaron a que el comunicado deja en evidencia las presiones que ejerce la dirección del establecimiento en contra del movimiento estudiantil, señalándose incluso que ya habría un alumno dejado «condicional» por querer manifestarse pegando fotos de detenidos desaparecidos en las paredes del liceo.

Este último aspecto toca de manera especial al Liceo Augusto D’Almar, quien tiene una exalumna que es detenida desaparecida: María Angélica Andreoli Bravo, por cuyo caso fueron condenados los exagentes de la DINA Pedro Espinoza, Miguel Krassnoff y Cesar Manríquez Bravo.

Seguiremos informando.