¿Barrió el suelo con él?: Marco Enríquez Ominami desmiente en vivo a Mauricio Israel por grave acusación en su contra

Durante una entrevista en Tevex Oficial, el presentador Mauricio Israel acusó al candidato presidencial por el Partido Progresista, Marco Enríquez-Ominami de organizar un grupo de extrema izquierda, señalando al Grupo de Puebla como una organización radical. Sin embargo, Enríquez-Ominami negó tajantemente estas afirmaciones.

Israel inició el intercambio diciéndole al candidato: «Tú me confundes. Quiero decirte dónde me confundes: has sido más de centro, pero organizas un grupo de extrema izquierda«. Enríquez-Ominami respondió con un contundente «No». Ante esto, el periodista insistió: «¿Cómo que no? ¿Quién está en el Grupo de Puebla? Maduro». No obstante, el candidato reiteró su negativa, aclarando que Venezuela, bajo el gobierno de Nicolás Maduro, no forma parte del Grupo de Puebla.

Mauricio Israel continuó mencionando a figuras políticas como el expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el expresidente de Argentina, Alberto Fernández. En respuesta, Enríquez-Ominami explicó: «Alberto Fernández es peronista, en Argentina se le considera de derecha. Para Cristina Kirchner, él es demasiado moderado».

El periodista insistió en que el Grupo de Puebla es una organización de extrema izquierda, a lo que el candidato replicó: «No, es de centroizquierda».

Más adelante, Israel mencionó que el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, había usado una chaqueta de Hugo Chávez durante la asunción del presidente uruguayo Yamandú Orsi. Sin embargo, Enríquez-Ominami desmintió esta información, señalando que en realidad se trataba de una simple camisa roja sin referencias a Chávez.

Finalmente, Israel afirmó que Lula gobernaba con el Partido de los Trabajadores, a lo que el candidato aclaró que, si bien ese es el partido de Lula, su gobierno no se limita exclusivamente a esa agrupación política.