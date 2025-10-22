The Color Run Santiago: Todo lo que debes saber para vivir «la corrida más feliz del planeta»

Solo faltan 3 semanas para que The Color Run Santiago, «la corrida más feliz del planeta», se tome la Ciudad Empresarial (domingo 9 de noviembre), y ya son miles los participantes que se preparan para sumarse al recorrido.

«No importa la edad ni la condición física, aquí el objetivo no es competir, sino disfrutar. Los niños menores de 1.20 m pueden ingresar gratis, por lo que es una excelente alternativa para compartir con amigos y familia», señalaron desde Pudú Marketing, organizadores del evento, quienes entregaron una serie de recomendaciones para las y los asistentes:

Qué llevar: ir liviano, solo con el morral del kit y lo esencial para correr cómodo y disfrutar de la fiesta de colores final.

ir liviano, solo con el morral del kit y lo esencial para correr cómodo y disfrutar de la fiesta de colores final. Estacionamiento: habrá estacionamiento pagado disponible. Se recomienda llegar temprano.

habrá estacionamiento pagado disponible. Se recomienda llegar temprano. Hidratación: llevar botella de agua para rellenar en el punto de hidratación.

llevar botella de agua para rellenar en el punto de hidratación. Ropa: usar ropa y zapatillas que estés dispuesto a colorear. Los polvos son 100% lavables y elaborados con maicena y colorantes naturales.

usar ropa y zapatillas que estés dispuesto a colorear. Los polvos son 100% lavables y elaborados con maicena y colorantes naturales. Sol: llevar gorro y protector solar.

llevar gorro y protector solar. Mascotas: es una corrida pet friendly, pero se prioriza su bienestar. Evitar llevarlos si se estresan con la multitud o el ruido. Si lo haces, llévale su fuente de agua y bolsas para recoger sus necesidades.

es una corrida pet friendly, pero se prioriza su bienestar. Evitar llevarlos si se estresan con la multitud o el ruido. Si lo haces, llévale su fuente de agua y bolsas para recoger sus necesidades. Pulsera: llevar la pulsera puesta al ingresar, ya que es la entrada oficial.

llevar la pulsera puesta al ingresar, ya que es la entrada oficial. Stands: habrán muchos regalos para los asistentes

habrán muchos regalos para los asistentes Espíritu: no es una carrera, ¡nadie compite! The Color Run es una corrida recreativa pensada para disfrutar, no para ganar.

«La venta de entradas continúa disponible a través de Passline, cuyos valores son de $17.000 el kit general, y $20.000 el kit con medalla. El kit oficial consiste en un morral, polera, sachet de polvos de colores y pulsera de acceso. Éstos se podrán retirar con el carné de identidad y código QR desde el 4 hasta el 8 de noviembre en Parque Arauco, entre las 11.00 y 20.00 hrs en el stand ubicado en el edificio oriente, terraza Open Gourmet», agregaron desde Pudú Marketing.

The Color Run nació en 2012 en Estados Unidos, inspirada en el festival hindú Holi, y rápidamente se convirtió en la corrida de este tipo más grande del mundo, presente en más de 50 países y 200 ciudades. En Chile debutó en 2013 y hoy suma más de 50 ediciones realizadas, consolidándose como una de las más masivas y alegres del país.

«Es mucho más que una corrida: es una experiencia. Habrá DJ en vivo, concursos, regalos, un portal de espuma, estaciones de color a lo largo del recorrido y un gran cierre con explosión de colores. Además, los asistentes podrán visitar los stands de las marcas auspiciadoras, donde encontrarán múltiples sorpresas y regalos para todos los color runners», agregaron los organizadores de la actividad, que empieza a las 8:30 horas.

El Ciudadano