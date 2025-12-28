Todos nos preguntamos ¿“Qué hacer” ahora?

El libro de Lenin no sirve, porque está muy ajustado a su época y circunstancias.

Pero hay que contestar esta pregunta que siempre reaparece.

En primer lugar, no vamos a felicitar a Kast como hacen todos los gobiernos y personas diplomáticas porque yo no soy nada de diplomática y ustedes tampoco.

Digamos claramente que este es un desastre para Chile y para el mundo.

No me voy a poner a demostrar que Kast es un admirador de Pinochet porque él mismo ha dicho “Si Pinochet estuviera vivo, votaría por mí”, lo que significa claramente que, si Pinochet fuera candidato, Kast votaría por él.

Pero los que no votaríamos por Pinochet, lo primero que tratamos de hacer es entender por qué llegamos a esto.

Pues el pueblo de Chile que yo recuerdo era un pueblo inteligente, politizado, crítico y al mismo tiempo propositivo.

Durante el gobierno de la Unidad Popular, era capaz de decir en broma “¡Este gobierno es una mierda, pero es Mi Gobierno!”.

¿De eso hace muchos años? Sí, pero un cambio tan radical no se justifica porque ahora son nuestros hijos, nuestros nietos.

Primero:

Todo cambió y cambió radicalmente. ¿Y por qué cambió tanto? Porque los dirigentes que volvieron cuando cayó la dictadura, se habían instalado en la RDA, el peor lugar del mundo para una dirección supuestamente revolucionaria. No les gustó la RDA, no les gustó el socialismo, porque los alemanes tampoco creían en el socialismo pues el nazismo fue su momento de gloria.

Total, que estos exdirigentes, después de su asilo en Europa, se dieron vuelta la chaqueta y lo demostraron en Chile. Para no ser criticados acabaron con toda la prensa de izquierda que hubo clandestina en Chile y magníficas revistas en el exterior, como Araucaria de Chile, Chile-América, Revista de Literatura Chilena en el Exilio y otras. Para lograr la transición, le dieron todo tipo de garantías y seguridades a los integrantes y paniaguados de la dictadura.

Segundo:

Ahora casi nadie se dice de izquierda en Chile, todos son de centro izquierda, incluyendo a doña Jeannette Jara, naturalmente.

Tercero:

Ni una miserable radio han sido capaces de crear, ni una revista o diario impreso. Los gobiernos de pseudo izquierda no le pagaron a Clarín, que bien podrían haber llegado a un acuerdo con sus auténticos dueños. Y ya he dicho: la prensa escrita sirve, influye aunque sólo veamos los titulares en los kioskos.

Cuarto:

Un pueblo que era inteligente y muy politizado se ha transformado en un pueblo ignorante y que desprecia a los políticos, con bastante razón.

Quinto:

Aunque las Naciones Unidas declaran que Chile es uno de los países más seguros de América, la derecha, que tiene dinero, tiene radios, televisión, tiene robots y de todo, ha convencido al pueblo de que lo más importante en Chile es la inseguridad, cuando evidentemente lo principal es la pobreza y la desigualdad.

Según dice la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), los ingresos del 10% de la población más rica del país son 27 veces mayores que el decil más pobre, por sobre el promedio de los países de la OCDE, donde el 10% más rico gana 9,6 veces más que el 10% más pobre.

Sexto:

La derecha ha logrado imponer el miedo a la delincuencia, el miedo a la migración, que en general se visualiza como asociada al crimen, y, por último, el miedo a la inseguridad que lo domina todo.

Séptimo:

Y, por su parte, los partidos dizque de izquierda han sido incapaces de politizar al pueblo y de hacerle comprender que sus verdaderos problemas son la pobreza, la desigualdad, la educación pública mala, la atención de salud que no alcanza, la seguridad social que sigue igual, etc. etc.

Y los gobiernos de pseudo izquierda han sido incapaces de proponer medidas definitivas para resolverlos. Todos esos gobiernos post dictadura han sido mediocres y por eso la vez siguiente el pueblo vota por el contrario: la derecha.

Octavo:

Ahora Kast, presidente electo, se ha comprometido a tomar medidas enérgicas contra la delincuencia y la inmigración y ha abogado por una campaña de deportaciones masivas.

¿Y eso va a resolver algún problema real que afecte al pueblo más pobre y explotado? Claro que no.

Por otra parte, Kast es un inmigrante que por casualidad nació en Chile, pues su padre era un oficial del ejército de Hitler y militante del partido nazi, que alcanzó a huir de Alemania antes de que lo ubicara el Mossad.

Noveno:

Y volviendo a la pregunta que nos hacemos todos: ¿y ahora qué hacer?

Creo que no es tan difícil de contestar:

Volver a la izquierda. En Chile los partidos que deberían ser de izquierda se autodenominan de centro izquierda, han hecho gobiernos mediocres y el pueblo los desprecia. Pero hay mucha gente de auténtica izquierda que no es militante porque nunca militó o porque dejó de hacerlo. Esos son los que más importan. Unidad de toda la izquierda auténtica. Se entiende los que son militantes y los que son independientes. ¿Cómo se puede lograr esa unidad? Pues teniendo comunicaciones, comunicaciones entre nosotros y comunicaciones con el pueblo.

Desde luego radios, que no son tan caras y también consiguen avisos. Con jóvenes influencers o youtubers, algunos de nuestros hijos, nietos o un joven que se preste, cantante, actor o lo que sea. No creo que sea imposible encontrarlo. Con transmisiones de televisión desde el exterior, quizás desde Mendoza.

Que cada uno de nosotros ponga unos pocos dólares al mes ¿uno, dos, diez? No lo sé, que lo averigüen otros.

4. ¿Y qué vamos a decir en estas trasmisiones? Pues noticias y asuntos políticos; en Chile hay buenos especialistas en salud, en seguridad social, etc., etc. Atacar al gobierno de Kast porque está echando a medio mundo a la calle; no faltará.

5. Lo que ustedes decidan o propongan, hay muchas cosas y muchos temas.

Y vamos encontrando gente joven que se convierta en un buen dirigente. Van a aparecer, un estudiante de medicina, un obrero del cobre, una madre valiente.

Entonces vamos diciendo «¡Sí se puede! ¡El futuro es nuestro!»

Por Margarita Labarca Goddard

17 de diciembre de 2025.

