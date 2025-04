Tras caso Pío Nono: Sebastián Zamora deja Carabineros y se une al Partido Republicano

Sebastián Zamora, el ex carabinero absuelto en julio pasado del caso Pío Nono —donde fue acusado de homicidio frustrado por la caída de un adolescente de 16 años al lecho del río Mapocho en 2020—, anunció recientemente su salida de Carabineros y su incorporación al Partido Republicano. Su motivación, según dijo, es “seguir sirviendo a Chile desde otro ámbito”.

A través de un video, Zamora afirmó: “Fui carabinero y siempre lo seré, porque ser carabinero no es sólo usar un uniforme, es una convicción y una forma de vida”. En su relato, recordó que desde muy pequeño quiso dedicarse al servicio público y que lo hizo con entrega. Sin embargo, asegura que todo cambió tras ser involucrado en un proceso judicial que, a su juicio, tuvo tintes ideológicos: “Me acusaron de un crimen que no cometí, me detuvieron, me expusieron públicamente y estuve preso”, declaró.

Agregó que durante esos años enfrentó momentos muy duros: “Me juzgaron antes que los tribunales y mucho antes que la verdad. Fueron cinco años difíciles. Mi familia sufrió y yo también. Hubo días en que quise rendirme, pero no lo hice, porque sabía que estaba del lado correcto. Decir la verdad y defender a Chile no debería ser un delito”.

Respecto a su decisión de dejar la institución, aseguró que no se trata de una renuncia: “Salgo con la frente en alto y el alma tranquila. No fue una decisión sencilla, porque amo profundamente a Carabineros. Pero precisamente por eso, quiero continuar sirviendo a mi país desde otra trinchera”.

Desde el Partido Republicano valoraron su incorporación. Arturo Squella, presidente de la colectividad, afirmó que Zamora “representa lo mejor de nuestra juventud. No pertenece a esa generación que destruye, sino a la que construye y ama a Chile. Su llegada al partido no es para hacer carrera, sino para poner su experiencia al servicio de una causa mayor: reconstruir el país”.

Por su parte, el candidato presidencial del partido, José Antonio Kast, también se refirió al ex carabinero: “Valentía, honor, resistencia. Así podría resumirse la historia de Sebastián Zamora Soto. Pero por sobre todo, lo define su profundo amor por Chile y por Carabineros. Ese mismo amor es el que hoy lo impulsa a comenzar una nueva etapa”.

Recordemos que el hecho ocurrió el 2 de octubre de 2020, en el que fue acusado de empujar a un joven de 16 años desde el Puente Pío Nono al Río Mapocho durante manifestaciones posteriores al estallido social.

La fiscal Ximena Chong, de la Fiscalía de Alta Complejidad Centro Norte, había imputado a Zamora por homicidio simple frustrado. El incidente resultó en la caída del adolescente desde una altura de aproximadamente 7,4 metros, causándole fracturas en las muñecas, una contusión pulmonar y un golpe en la cabeza.

La jueza Patricia Bründl fundamentó su decisión señalando que el tribunal no logró acreditar que las lesiones sufridas por el joven fueran de carácter mortal, dado que en ningún momento estuvo en riesgo vital.

Por su parte, el fiscal sostuvo que Zamora actuó con negligencia y descuido, impulsado por impericia y un exceso de celo policial.