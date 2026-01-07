Tras demanda de Contraloría contra Reginato: Recuerdan el millonario finiquito que recibió Javier Macaya en la Corporación Municipal de Viña del Mar

Esta semana, un reporte de El Mercurio de Valparaíso consignó la presentación de una demanda de reparo, por parte de la Contraloría, en contra de la exalcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato (UDI), y 11 exdirectivos de la Corporación Municipal de la ciudad jardín.

De acuerdo al reporte, el ente contralor exige a Reginato y a los exfuncionarios la devolución de $1.122.359.123, que sería el perjuicio económico ocasionado por sus «conductas negligentes».

Según informó el diario porteño, la demanda de reparo -que será resuelta por el Juzgado de Cuentas- se basa en un informe de 2024, donde se detectaron pagos de intereses, reajustes y gastos de cobranzas originados en el atraso del pago de las cotizaciones previsionales y de salud de las y los trabajadores, entre los años 2020 y 2023.

Para la Contraloría, dichos montos fueron cubiertos con recursos públicos luego de que las cotizaciones «se ocuparan para otros fines», generando así un «daño directo» al patrimonio de la Corporación Municipal de Viña del Mar, «por conductas negligentes de quienes tenían la obligación de enterar oportunamente dichas cotizaciones, incumpliendo los deberes asociados a sus cargos».

El vínculo de Javier Macaya con Virginia Reginato

En febrero de 2024, en la red social X, el escritor Jorge Baradit y el senador UDI Javier Macaya discutieron debido a que el primero aseguró que el segundo «fue administrador jurídico y jefe de campaña de la señora Reginato, en la Municipalidad de Viña del Mar», lo que fue desmentido por Macaya, quien respondió que si bien trabajó ahí entre 2004 y 2009, «no ejerció ninguno de los cargos mencionados».

Sin embargo, semanas más tarde, el Equipo de Investigación de El Ciudadano tuvo acceso al documento oficial que confirma que el senador Macaya sí trabajó como jefe jurídico de la Corporación Municipal durante la administración de la exalcaldesa Virginia Reginato, recibiendo incluso un millonario finiquito que generó cuestionamientos debido a su elevada cifra.

Esta información fue recordada por algunas personas a propósito de la demanda presentada por Contraloría contra Virginia Reginato. Lee la nota completa a continuación:

El Ciudadano