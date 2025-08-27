Tras discusión pública entre Lagos Weber y Figueroa: Jara golpea la mesa y pide orden a su comando

Hoy en CONTRAPAUTA 🎙️

Escala la tensión al interior del comando de Jeannette Jara

Los dichos de Lautaro Carmona sobre la gestión de Mario Marcel en Hacienda provocaron molestia al interior del Socialismo Democrático. El senador Ricardo Lagos Weber no se aguantó y lanzó una dura crítica al timonel comunista, afirmando que «genera un cuadro de fraccionamiento, de distancia, de ruptura. No colabora»

«Es como que estuviera incómodo con todo lo que se hizo. (…) Tengo la impresión, cuando uno ve estas declaraciones permanentes, aportillando, que es como que no se termina de convencer de que la candidata es de su fila y no están dispuestos a respaldarla», afirmó el parlamentario del PPD.

Los dichos de Lagos Weber molestaron a otra miembro del comando: Bárbara Figueroa, secretaria general del PC e integrante del comité estratégico de la candidatura, le pidió al senador controlar sus palabras:

«Uno esperaría que como vocero del comando hable de esta agenda de la candidata, no que esté dándole respuestas a los presidentes de los partidos porque no le compete esa función (…) Yo le diría que pongámonos a hablar las cosas como corresponde», señaló Figueroa.

La tensión escaló a tal nivel que la propia candidata tuvo que salir a poner paños fríos: «No soy la mamá de ninguno de los dirigentes», zanjó Jara.

Valeria Cárcamo rompe el silencio tras su fallida candidatura parlamentaria

La expanelista de Sin Filtros se refirió a la decisión del Frente Amplio de no llevarla como candidata a diputada por el Distrito 7, un episodio que generó críticas al interior del progresismo debido a que la lista del partido en dicho sector quedó conformada íntegramente por hombres.

A pesar de esto, Valeria Cárcamo afirmó que continuará aportando en política desde otros roles, e incluso adelantó que podría colaborar con la candidatura de Jeannette Jara.

CONTRAPAUTA se emite de lunes a viernes a las 13:30 por Canal Ciudadano en YouTube 🎙️