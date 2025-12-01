Tratamiento para adolescentes con depresión grave y terapias para dejar de fumar: Gobierno incorporó nuevas patologías al GES

El Presidente Gabriel Boric Font lideró la ceremonia de incorporación de 3 nuevas enfermedades al Plan GES (Garantías Explícitas de Salud), destacando que esta noticia confirma el compromiso con el acceso a tratamiento y la protección financiera los chilenos y chilenas que deben enfrentar una patología de alta carga.

El jefe de Estado encabezó el hito en compañía de la ministra de Salud, Ximena Aguilera; la subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli; y el subsecretario de Redes Asistenciales, Bernardo Martorell.

El nuevo decreto GES amplía el listado de patologías cubiertas a 90 problemas de salud, lo que significará una inversión adicional de 100 mil millones de pesos anuales.

Los tres nuevos problemas de salud de alta relevancia sanitaria y social incorporados a la cobertura son el tratamiento tras el alta por cirrosis hepática, una de las principales causas de muerte que hasta ahora carecía de cobertura GES; el tratamiento de hospitalización para menores de 15 años con depresión grave, respuesta directa al aumento de la carga en salud mental infantil y a la importancia de intervenciones oportunas en cuadros de alto riesgo; y la cesación del consumo de tabaco para personas mayores de 25 años, con terapia farmacológica y apoyo psicológico, abordando así el principal factor de riesgo evitable para cáncer y múltiples enfermedades crónicas.

Durante la ceremonia, el Presidente Boric valoró el avance en la cobertura de salud, afirmando que el GES es una iniciativa que “no discrimina, que justamente materializa en una política pública la promesa de igualdad que, por lo menos a nosotros como gobierno progresista, nos inspira”.

“Independiente si las personas están en Fonasa o en Isapre, por el solo hecho de ser ciudadanos chilenos tienen derecho y acceso al tratamiento. No importa en qué lugar del territorio estén, en lugares en donde no hay suficientes especialistas, en lugares donde hay dificultades de acceso, también se garantiza el acceso a la salud, porque la salud tiene que ser un derecho de las personas y las comunidades sin importar el tamaño de la billetera de la familia”, explicó el Mandatario.

“Con este esfuerzo histórico estamos avanzando a un país con más derechos, que cuida, que protege, que da oportunidades a su gente, pero además lo hacemos sobre bases sólidas, que hicieron otros antes que nosotros. Este no es un logro exclusivo ni particular del Gobierno, sino que ponemos un escalón más, en una escalera que se ha ido construyendo, como son las buenas políticas en Chile, de largo plazo”, añadió Boric.

Mejora en canastas

El nuevo decreto mejora también de forma sustantiva las canastas de 11 problemas de salud ya cubiertos, como los medicamentos de alto costo para fibrosis quística; sensores de monitoreo de glicemia para diabetes tipo 1; nuevos fármacos renoprotectores para diabetes tipo 2; detección del virus del papiloma humano para prevenir cáncer de cuello uterino, alineando el GES con tecnologías y tratamientos de última generación.

Sobre el punto, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, recordó que la Ley 19.966 consagró el derecho a la salud con obligaciones concretas para el Estado, y “surgió para enfrentar brechas persistentes que marcaban profundamente nuestro sistema de salud y contra las cuales seguimos luchando porque una sociedad que tolera que las personas vivan o mueran según su capacidad de pago no es una sociedad justa. Y es que la inequidad en salud es la peor de todas las inequidades”.

La ministra recalcó además que el Régimen de Garantías Explícitas en Salud se trata de una metodología pionera que ha permitido resultados contundentes que validan el modelo.

“La evolución del GES, desde 25 problemas de salud el 2005 hasta los 90 actuales, no ha sido arbitraria. Cada incorporación se fundamenta en una metodología rigurosa establecida por ley y que considera criterios basados en estudios, en la eficacia y efectividad de las intervenciones, capacidad real de implementación en la red asistencial y preferencias sociales expresadas mediante solicitudes ciudadanas”, puntualizó la secretaria de Estado.

