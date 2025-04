Trató de desmentir pero salió pillado: Checho Hirane reveló que Matthei le ofreció competir en primarias

Checho Hirane dejó al descubierto a Evelyn Matthei, al revelar que él también rechazó participar en una primaria junto a la candidata presidencial de Chile Vamos. Con esta confesión, Hirane terminó por sepultar el anhelo de la exalcaldesa de Providencia de llegar a la papeleta tras una competencia interna en su sector.

La revelación llega luego de semanas de intentos por parte de Matthei por organizar una primaria en la derecha, encontrándose con un portazo no sólo desde la ultraderecha —representada por figuras como José Antonio Kast (PRCH) y Johannes Kaiser (PNL) — sino también desde su propio bloque. En medio de este panorama adverso, Matthei incluso habría llamado personalmente a Hirane, pidiéndole que se sumara a una primaria “que era evidente iba a perder”, según palabras del propio conductor radial.

“Yo no puedo mentir públicamente”, afirmó Hirane durante una entrevista, respondiendo a una pregunta de Pamela Jiles sobre cuál era el verdadero trasfondo de la movida. Ahí el exhumorista fue claro: Matthei “no quería ir sola a una primaria con Carter”, pues temía perder.

Hirane añadió que las primarias eran una necesidad política, ya que “los otros sectores sí van a tener” y que “la centroderecha no puede quedar muda”. Sin embargo, criticó que lo que se le estaba proponiendo era una “primaria de cartón”, sin real competencia ni sentido estratégico.

“La centroderecha ha estado en completo desorden esta semana”, dijo, y expresó su esperanza de que “con la conformación de comandos y nombramiento de jefes de campaña, las cosas comiencen a ordenarse”.

Finalmente, Hirane reconoció que declinó sumarse porque “una primaria me quemaba todos los barcos: no podía volver a la radio ni retomar otras actividades, porque era obvio que iba a perder”.

No obstante, durante las primeras horas de la jornada de este martes, en un intento por enfriar el revuelo generado por sus declaraciones, publicó en su cuenta de X una aclaración pero resultó mal:

“Quiero hacer una aclaración para no seguir con falsas polémicas: Nunca nadie me ofreció formalmente participar en ninguna primaria. En conversaciones de pasillo dije que yo estaría disponible a participar si con ello ayudaba a la realización de las mismas. Eso es todo. No hay nada más.”

🔴 ALERTA | Checho Hirane CONFIRMÓ que Evelyn Matthei lo llamó para que hicieran una primaria entre ambos

El despelote de ChileVamos es absoluto.☠️



El despelote de ChileVamos es absoluto.☠️ pic.twitter.com/ILNZt5ntCM — D я e S S 🔥 (@DRESTRUM__Pl) April 22, 2025