Tres homicidios en una semana: Defensoría de la Niñez advierte «persistente crisis estructural de violencia» contra niños, niñas y adolescentes

La Defensoría de la Niñez presentó tres querellas correspondientes a cada uno de los casos de homicidios registrados en tan solo una semana en Chile.

Se trata de las muertes de una niña de 4 años el en Antofagasta; de un adolescente de 17 años en Cerro Navia; y de otro adolescente de 17 años en la comuna de Independencia.

Para el Defensor de la Niñez, Anuar Quesille, se trata de hechos «de la máxima gravedad y que no pueden ser relativizados», advirtiendo en ese sentido una persistente crisis estructural de violencia hacia niños, niñas y adolescentes.

«Esta violencia se manifiesta en múltiples contextos, como al interior de los hogares, en situaciones de violencia intrafamiliar, y también en entornos vinculados a la criminalidad, como balaceras o ajustes de cuentas. Todos ellos son hechos de extrema violencia», planteó Quesille.

Alarmante panorama

Las cifras dan cuenta de la gravedad del fenómeno mencionado por el Defensor de la Niñez.

Durante 2025, al menos 31 niños, niñas y adolescentes fallecieron víctimas de armas de fuego, mientras que en 2024 se registraron 51 casos y en 2023, 42.

Asimismo, según registros policiales y el análisis del 6° Informe de Política Pública de la Defensoría de la Niñez, entre 2021 y junio de 2025 se han identificado 159.776 víctimas de vulneraciones de derechos en este grupo etario, evidenciando además un aumento sostenido de estos hechos.

Este último informe, realizado por el Observatorio de Derechos de la institución, muestra también que se registran en promedio 1,46 ingresos por vulneraciones de derechos por cada niño, niña o adolescente, lo que da cuenta de trayectorias marcadas por múltiples vulneraciones y de un sistema que no logra interrumpir oportunamente estos ciclos.

En esa línea, la institución advirtió que el problema es multicausal y requiere una respuesta integral.

«Los homicidios de niños, niñas y adolescentes no ocurren en un solo contexto, sino en múltiples escenarios de riesgo. Esto confirma que no estamos frente a casos aislados, sino ante un fenómeno estructural que exige una respuesta coordinada del Estado y de la sociedad», enfatizó Anuar Quesille.

Asimismo, el Defensor alertó que las respuestas estatales no han estado a la altura de la gravedad del fenómeno: «Solo en el último año, la Defensoría de la Niñez ha presentado 27 querellas judiciales, principalmente por violencia sexual, lo que evidencia una intervención que, aunque persigue justicia para las víctimas, sigue siendo tardía frente a una violencia que persiste».

Frente a este complejo escenario, la Defensoría de la Niñez reiteró la urgencia de avanzar desde el enfoque reactivo hacia un sistema de protección preventivo, oportuno y efectivo, que permita detectar riesgos a tiempo, acompañar a las familias y evitar que las vulneraciones escalen a consecuencias irreparables.

«Proteger a la niñez no es una tarea solo del Estado. Como sociedad, debemos dejar de normalizar la violencia y asumir un rol activo en la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Mientras persistan prácticas que vulneran derechos, cualquier esfuerzo institucional será insuficiente», concluyó Quesille.

El Ciudadano