Tribunal de Los Ángeles dicta sobreseimiento definitivo y deja en libertad a comunero mapuche José Luis Marilao

Por unanimidad, el Tribunal Oral en lo Penal de Los Ángeles decretó el sobreseimiento definitivo del comunero mapuche José Luis Marilao, y ordenó su puesta en libertad inmediata, en el marco del caso conocido como «Fundo Punta Arenas».

Ocurrido en Los Ángeles, este caso -que involucró incendio de camiones y ataques a choferes en 2021-, ha estado marcado por un proceso judicial bastante complejo.

En primer término, luego de una condena inicial de 15 años de cárcel para Ernesto Llaitul y sus compañeros, un recurso de nulidad presentado por sus defensas obligó a realizar un segundo juicio en el cuales se les absolvió de todos los cargos, dejando en evidencia las falencias en las pruebas presentadas por el Ministerio Público.

En una crónica publicada por La Izquierda Diario, se indica que «la historia de José Luis Marilao es la muestra cruda del ensañamiento judicial. Fue parte de un grupo de 4 comuneros mapuche que fueron procesados y absueltos 4 veces, incluyéndose el caso de Los Ángeles donde se demostró la existencia de un montaje».

La publicación denunció en ese momento que «José Luis sigue preso en el Centro Penitenciario Biobío bajo prisión preventiva, esperando una audiencia de preparación de juicio por otra causa. Su familia denuncia que la fiscalía busca ‘vengarse’ por haber demostrado el montaje anterior, incluso con pruebas manipuladas burdamente».

El Ciudadano