Tribunal Electoral descartó reclamo de RN y ratificó candidatura de Daniel Jadue a diputado por el Distrito 9

Finalmente, el 2° Tribunal Electoral de la Región Metropolitana descartó la inhabilitación de Daniel Jadue (PC) como candidato a diputado por el Distrito 9, como lo había solicitado el partido derechista Renovación Nacional, apelando al proceso judicial que sigue el Ministerio Público en contra del exalcalde de Recoleta.

«Se rechaza la reclamación deducida a fojas 1 en contra de ÓSCAR DANIEL JADUE» se lee en la resolución del Tribunal.

«La acusación -como actuación procesal- por si sola, no resulta suficiente para producir como consecuencia la inhabilitación del elector para ejercer su derecho a sufragio y requiere de una resolución judicial, firme o ejecutoriada, que en el procedimiento contencioso penal se denomina como auto de apertura del juicio oral», argumentó el tribunal en su fallo.

Ahora, la parte demandante -Renovación Nacional- puede apelar a este dictamen en el Tribunal Calificador de Elecciones, lo cual fue confirmado por el abogado de la colectividad, Marcelo Brunet: «Es altamente probable que en el Tricel revirtamos esta resolución de primera instancia, que es con voto dividido», comentó el profesional a Radio Biobío.

Recordemos que esta semana, el Servel ya había aceptado la postulación de Daniel Jadue al Parlamento.

