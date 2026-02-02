Turista israelí formalizado por hacer fuego en las Torres del Paine «donará» $1 millón a bomberos y no podrá entrar a Chile en 1 año

Un turista israelí identificado como Halifa Nevo, imputado por hacer fuego en el Parque Nacional Torres del Paine, llegó a un acuerdo judicial y donará 1 millón de pesos al cuerpo de bomberos de Última Esperanza, quedándole además prohibida la entrada a Chile por el plazo de un año.

El sujeto fue formalizado el 14 de enero en el Juzgado de Garantía de Puerto Natales tras ser sorprendido fumando un cigarrillo en el Parque, lo cual se encuentra estrictamente prohibido por existir un alto riesgo de provocar un incendio forestal.

Según informó la Fiscalía de Magallanes, los hechos ocurrieron en el campamento Dickson, cuando un trabajador de una empresa concesionaria (Vértice) sorprendió a Halifa Nevo fumando en un área no habilitada.

«El trabajador documentó la infracción mediante una fotografía, lo que permitió realizar una denuncia inmediata ante Conaf y Carabineros de Chile, activándose el procedimiento correspondiente», indicaron desde el ente persecutor.

En esa línea, agregaron desde fiscalía, «el Ministerio Público buscó proponer ciertas condiciones que permitieran retribuir este delito que habría cometido, y lo que se pidió fue instar al imputado a que pagara una donación a bomberos de Última Esperanza».

«El pago en el caso de él es de un millón de pesos, y además se le fijó la prohibición de volver a ingresar al país por el plazo de un año», puntualizaron en la fiscalía regional, informando finalmente que el pago se efectuaría este mismo lunes 2/2.

El Ciudadano