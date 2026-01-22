UFRO desarrolla primer estudio en Chile sobre educación intercultural para pueblos Selk’nam, Chango y Tribales Afrodescendientes

La interculturalidad sigue siendo uno de los desafíos más complejos en Chile. Si bien se vienen diseñando políticas públicas en esta materia hace más de 30 años, las dificultades de implementación y legitimidad persisten.

En el ámbito educacional no ha sido distinto. Aunque los esfuerzos son permanentes, aún existen problemas estructurales en las políticas y programas de educación intercultural, principalmente porque no se ha involucrado a los propios pueblos en el diseño de las mismas, por falta de recursos didácticos flexibles y por la falta de continuidad de los programas en la enseñanza media.

En ese contexto, la Universidad de La Frontera (UFRO), mandatada por la Subsecretaría de Educación, realizó un estudio orientado a aportar información desde los propios territorios y comunidades para orientar la política de educación cultural bilingüe del país.

En específico, se requería levantar información sobre los pueblos Selk´nam, Chango y Afrodescendiente, reconocidos legalmente como pueblos originarios en 2023, 2020 y 2019, respectivamente.

Al respecto, el director del estudio, Dr. Carlos del Valle, explicó que el proyecto tiene 3 fases: «La primera fue la recopilación de información y la realización de un diagnóstico bibliográfico y sociodemográfico para entender los contextos, alcances y limitaciones de las políticas públicas educativas en esos tres territorios, y sumar conocimiento al abordaje de la crisis del modelo intercultural».

«La segunda fase consistió en dialogar con los actores locales en su territorio para conocer su perspectiva y disposición. Y la tercera, actualmente en desarrollo, considera el diseño e implementación de recursos didácticos para trabajar en las comunidades educativas», agregó el académico de la UFRO.

Para el trabajo, se consideraron 6 establecimientos educacionales con población correspondiente a los tres pueblos originarios: 2 escuelas en Arica para el grupo de Afrodescendientes, 3 en Coquimbo para los Changos y 1 en Magallanes para los Selk´nam.

«Lo que encontramos primero es que hay mucha información disponible, pero dispersa. Hay un porcentaje de información del Censo y, todo el resto es información académica como artículos científicos y, principalmente, tesis de postgrado. El trabajo entonces consistió en sistematizarla», detalló el profesor del Valle.

Distintas realidades

Las entrevistas y diálogos con actores relevantes fue una fase enriquecedora para el grupo de investigadores.

«Nos encontramos con que hay muchos proyectos propios interesantes, principalmente el grupo Tribal Afrodescendientes, los cuales están fuertemente organizados y ocupados en varios proyectos en el norte de Chile. Han integrado el significado de lo Afro en forma transversal y dan mucho énfasis a lo visual», indicó el académico de la UFRO.

Los Changos en tanto, como señala el estudio, «anclan su identidad en el ‘maritorio’ y su revitalización cultural está ligada a la defensa territorial. Han desarrollado un modelo de soberanía curricular de base a través de ‘Círculos de Conversación’ para la co-creación de contenidos».

La principal barrera aquí es la desvalorización sistémica del Educador Tradicional, cuya precariedad laboral y falta de capacitación en planificación desincentivan la participación comunitaria. En este caso, además, la organización colectiva es más compleja, por la dispersión territorial que actualmente enfrentan, añadió el Dr. Carlos del Valle.

En cuanto a los Selk´nam el escenario es más complejo según el investigador: «Hay temas que resolver primero internamente, acerca del origen como pueblo. Y a nivel político también hay tensiones, es un escenario complejo. El obstáculo sistémico más grave es la paradoja del reconocimiento: a pesar de la Ley N° 21.606 (2023), Conadi mantiene ‘cero’ Selk’nam acreditados en sus registros, lo que configura una ‘vulneración de derecho’ al impedir el ejercicio de sus derechos colectivos».

Pero, los hallazgos indican un enfoque de educación reparativa y justicia transicional post-genocidio. La comunidad Selk´nam lidera la Escuela de Cultura Autónoma, cuyo currículum integra la gestión del trauma transgeneracional.

El informe, en el que participaron los investigadores Dr. Bosco González, de la U. de Tarapacá; Dra. Alejandra Muñoz, de la U. Alberto Hurtado; Dr. Mario Carvajal, Consultor Experto en Relaciones Interculturales; y el Dr. Mauro Salazar, investigador graduado del Doctorado en Comunicación de la UFRO, concluyen que el rol más efectivo del Ministerio de Educación debe ser el de un Habilitador Estratégico, que financie, valide y apoye la autonomía local, en lugar de prescribir soluciones centralizadas.

Manual didáctico

Actualmente el proyecto se encuentra en la etapa del desarrollo de un manual que contendrá propuestas didácticas para trabajar con niños, niñas y adolescentes en contextos educativos, a partir de los elementos que surgieron de las entrevistas con los actores locales.

Por el momento, las recomendaciones estratégicas para el Mineduc giran en torno al desarrollo curricular relevante, el fortalecimiento de la formación docente en interculturalidad, el apoyo a educadores tradicionales y el fomento de la colaboración genuina con las comunidades para el diseño e implementación de programas transformadores.

El Ciudadano

Foto Portada: Rodrigo Díaz, bandera Pueblo Chango (archivo)