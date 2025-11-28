Un minuto de silencio por las víctimas del genocidio: Cepal y embajada Palestina en Chile conmemoran Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino

Este viernes 28 de noviembre, la embajadora de Palestina en Chile, Vera Baboun, participó en la conmemoración del Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino, junto a autoridades nacionales e internacionales, en un acto realizado en la sede de la Cepal en Santiago.

En la ocasión, se realizó un minuto de silencio en memoria de las víctimas del genocidio, «homenaje que reunió al cuerpo diplomático, representantes de la sociedad civil y miembros de nuestra comunidad», señalaron desde la embajada palestina en Chile.

También, como parte del acto, las y los asistentes recorrieron la exposición fotográfica de UNRWA, testimonio visual que documenta la devastación humanitaria, pero sobre todo, la inquebrantable dignidad palestina que persiste entre los escombros de Gaza.

Junto a la embajadora Vera Baboun, estuvieron en el acto conmemorativo el Secretario Ejecutivo de la Cepal, José Manuel Salazar-Xirinachs, la subsecretaria de Relaciones Exteriores de Chile, Gloria de la Fuente, y María Eugenia Urcelay, encargada de Medio Oriente y África de la Cancillería, entre otras personalidades.

«Agradecemos profundamente a todas las autoridades y asistentes por acompañarnos en esta importante fecha de reivindicación de los derechos inalienables del pueblo palestino», concluyeron desde la embajada en su publicación.

Conmemoración del Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino en la CEPAL @cepal_onu



Hoy, desde la sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), conmemoramos el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino.



En una solemne… pic.twitter.com/4iIGTUPRHy — Embajada del Estado de Palestina en Chile (@embpalestinacl) November 28, 2025

Junto al Secretario Ejecutivo @JoseMSalazarX, en la conmemoración del 𝐃𝐢́𝐚 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐒𝐨𝐥𝐢𝐝𝐚𝐫𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐜𝐨𝐧 𝐞𝐥 𝐏𝐮𝐞𝐛𝐥𝐨 𝐏𝐚𝐥𝐞𝐬𝐭𝐢𝐧𝐨 𝟐𝟎𝟐𝟓 realizada en la #CEPAL estuvieron presentes la Embajadora de Palestina en Chile @VeraBaboun… pic.twitter.com/OisxXOEcPj — CEPAL (@cepal_onu) November 28, 2025

El Ciudadano