Un minuto de silencio por las víctimas del genocidio: Cepal y embajada Palestina en Chile conmemoran Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino

También, como parte del acto, las y los asistentes recorrieron la exposición fotográfica de UNRWA, testimonio visual que documenta la devastación humanitaria, pero sobre todo, la inquebrantable dignidad palestina que persiste entre los escombros de Gaza.

Un minuto de silencio por las víctimas del genocidio: Cepal y embajada Palestina en Chile conmemoran Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino
Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

Este viernes 28 de noviembre, la embajadora de Palestina en Chile, Vera Baboun, participó en la conmemoración del Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino, junto a autoridades nacionales e internacionales, en un acto realizado en la sede de la Cepal en Santiago.

En la ocasión, se realizó un minuto de silencio en memoria de las víctimas del genocidio, «homenaje que reunió al cuerpo diplomático, representantes de la sociedad civil y miembros de nuestra comunidad», señalaron desde la embajada palestina en Chile.

También, como parte del acto, las y los asistentes recorrieron la exposición fotográfica de UNRWA, testimonio visual que documenta la devastación humanitaria, pero sobre todo, la inquebrantable dignidad palestina que persiste entre los escombros de Gaza.

Junto a la embajadora Vera Baboun, estuvieron en el acto conmemorativo el Secretario Ejecutivo de la Cepal, José Manuel Salazar-Xirinachs, la subsecretaria de Relaciones Exteriores de Chile, Gloria de la Fuente, y María Eugenia Urcelay, encargada de Medio Oriente y África de la Cancillería, entre otras personalidades.

«Agradecemos profundamente a todas las autoridades y asistentes por acompañarnos en esta importante fecha de reivindicación de los derechos inalienables del pueblo palestino», concluyeron desde la embajada en su publicación.

El Ciudadano

Relacionados

El Ciudadano

Chile conmemora el Día Nacional de la Mujer Palestina en un emotivo encuentro de memoria y solidaridad

Hace 4 semanas
El Ciudadano

Cubrir un genocidio: Periodistas palestinos traen su testimonio a Chile

Hace 2 meses
El Ciudadano

Comunidad Palestina de Chile publica obituario en Instagram de los asesinados en el genocidio en Gaza

Hace 3 meses
El Ciudadano

Apoyo cerrado a Palestina en Pucón: 20 locales exhiben “espacios libres de genocidio”

Hace 2 meses
El Ciudadano

Selección Palestina jugó de visita en el País Vasco y terminó siendo local: 51 mil almas contra el genocidio

Hace 2 semanas
El Ciudadano

Silencio cómplice: la responsabilidad política de negar un genocidio

Hace 2 meses
El Ciudadano

Día de la Declaración de Independencia de Palestina: Una justicia aplazada que pronto será realidad

Hace 2 semanas
El Ciudadano

26 de octubre, Día Nacional de la Mujer Palestina: Voces de valentía en medio del genocidio

Hace 1 mes
El Ciudadano

Primavera solidaria en la Universidad de Chile

Hace 1 mes

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano