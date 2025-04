«Una justicia que no ha llegado»: Gustavo Gatica reacciona ante nuevas pruebas que complicarían a Claudio Crespo

Luego de que Ciper difundiera una serie de videos que evidencian el actuar violento del exteniente de Carabineros Claudio Crespo, Gustavo Gatica se pronunció a través de sus redes sociales.

El reportaje muestra imágenes en las que Crespo, quien enfrenta cargos por apremios ilegítimos con resultado de lesiones gravísimas, hizo uso excesivo de la fuerza durante el estallido social de 2019. Cabe recordar que el exuniformado es señalado como responsable del ataque que dejó ciego a Gatica.

Ante la divulgación de este material, el joven psicólogo compartió su sentir: “No puedo negar que es un contenido que me conmueve profundamente, me toca muy de cerca. Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a todas las personas que me han enviado palabras de apoyo”.

También expresó que “en este momento, solo me queda seguir creyendo en la justicia. Confío en que el sistema judicial de nuestro país sabrá actuar, y ahí es donde tengo puesta mi esperanza”.

Gatica cerró su mensaje destacando que su caso representa una causa más amplia: “Esto no se trata únicamente de mí, sino de un pueblo que aún clama por justicia, una justicia que sigue sin llegar”.

Como era de esperarse, sus palabras generaron múltiples reacciones en Instagram.