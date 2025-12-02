UTEM inaugura Observatorio del Territorio con la mirada puesta en desafíos como la segregación urbana y la desigualdad territorial

La Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM), a través de su Vicerrectoría de Vinculación con el Medio, formalizó la creación del Observatorio del Territorio, iniciativa que se proyecta como un espacio especializado de producción, análisis y transferencia de conocimiento estratégico para comprender y gestionar la creciente complejidad territorial, integrando saberes académicos, comunitarios y tecnológicos bajo un enfoque transdisciplinario y situado.

«La puesta en marcha de esta unidad representa un hito decisivo en la consolidación de la UTEM como universidad pública comprometida con la sostenibilidad, la equidad territorial y la justicia social», señalaron desde la casa de estudios superior en un comunicado.

Así, agregaron «en coherencia con los principios rectores de la política de vinculación con el medio -pertinencia territorial, bidireccionalidad, interinstitucionalidad y responsabilidad pública-, el Observatorio está destinado a fortalecer la vinculación territorial, promover inteligencia estratégica y articular de forma sistémica la docencia, la investigación aplicada y la extensión universitaria».

Sobre el punto, Juan Martínez Barajas, académico UTEM y uno de los impulsores de la iniciativa, planteó que «lo que estamos propiciando es, en esencia, una nueva manera de pensar y trabajar el territorio desde la universidad pública. Implica reconocer la diversidad de actores y de saberes que conviven en él, y asumir que la producción de conocimiento debe ser colaborativa, pertinente y orientada al bien común. El Observatorio nace para crear las condiciones que permitan consolidar ese diálogo y convertirlo en acción transformadora».

«El Observatorio parte de una premisa fundamental: los territorios no son superficies estáticas ni meros soportes administrativos, sino sistemas vivos constituidos por entramados relacionales que articulan dimensiones sociales, ambientales, políticas, culturales, tecnológicas y económicas en permanente transformación», agregó el docente.

Esta comprensión, recalcó, «demanda marcos analíticos y metodológicos capaces de capturar la pluralidad de racionalidades que coexisten en el territorio, superando los modelos tradicionales de lectura y gestión espacial que han tendido históricamente a fragmentar el análisis y reducir la complejidad de los fenómenos socioespaciales».

«Nuestro objetivo es consolidar un espacio que articule formación, investigación, acción y vinculación con el medio. Queremos generar información estratégica para apoyar la toma de decisiones, fortalecer capacidades institucionales y comunitarias, y aportar al diseño de políticas públicas basadas en evidencia (…) En síntesis, buscamos contribuir a la construcción de territorios más justos, resilientes y sostenibles», puntualizó el profesor Juan Martínez.

Seminario

Como parte del lanzamiento del Observatorio del Territorio, los días 26 y 27 de noviembre se realizó el Seminario Internacional “Inteligencia Territorial y Justicia Espacial”, organizado por la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio, la Dirección de Relaciones Internacionales (DRII) y el Observatorio del Territorio, en alianza con CLACSO Latinoamérica y la Universidad Nacional de Colombia.

La actividad reunió a especialistas, investigadores y representantes institucionales de diversos países para debatir sobre gobernanza territorial, desigualdad socioespacial, conflictos ambientales, transformaciones tecnológicas y construcción de marcos de justicia espacial.

Asimismo, uno de los hitos relevantes del encuentro fue la firma del convenio de colaboración entre la UTEM y CLACSO Latinoamérica, acuerdo que establece «una plataforma robusta de cooperación interinstitucional orientada a ampliar la presencia de la UTEM en redes regionales de investigación, impulsar programas de formación conjunta, promover estudios comparados y sostener instancias de intercambio académico y estudiantil», explicaron desde la universidad.

También, el seminario puso en evidencia la urgencia de consolidar marcos institucionales capaces de sostener procesos de análisis territorial integrales: «Los debates mostraron que la fragmentación del conocimiento y la insuficiente articulación entre academia, ciudadanía y gobiernos locales constituyen barreras relevantes para enfrentar desafíos como la desigualdad territorial, la segregación urbana, el cambio climático, la degradación ambiental y la vulnerabilidad socioespacial», indicaron desde la UTEM.

El Ciudadano