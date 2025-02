Valeria Cárcamo y figura de Johannes Kaiser: «Es un hipócrita»

Durante la última emisión de Las Monas, Josefa Barraza y Valeria Cárcamo analizaron la contingencia nacional, especialmente tras la revelación de Cárcamo de estar dispuesta a disputar la diputación por la región de Valparaíso. No obstante, la también analista política desglosó la figura del diputado y líder del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, quien ha estado en la palestra pública debido a la publicación de su perfil en La Tercera.

«Para mí, Johannes Kaiser es un hipócrita, porque (siempre) él está diciendo todo lo que el resto tiene que hacer con su vida, y en su vida personal, tiene la embarrada. No sigue ningún tipo de tradicionalidad, que él menciona. Tener hijos fuera del matrimonio no es el concepto que menciona, no es lo que él quiere para la sociedad, entonces por qué nosotros debemos escuchar a una persona hipócrita con su propia vida, a decirnos qué tenemos que hacer el resto. Yo refuto eso», dijo Cárcamo, debido a la serie de tweets de Kaiser haciendo alusión al matrimonio y la violación hacia las mujeres.

Pero eso no fue todo. Josefa Barraza también quiso referirse a las acusaciones del alcalde de Santiago, Mario Desbordes, quien afirmó que El Ciudadano recibía financiamiento del Gobierno de Gabriel Boric, para una campaña comunicacional en su contra.

Respecto a esto, Barraza comentó que todos los dichos de Desbordes son falsos e irresponsables, ya que, él como máxima autoridad comunal debería estar más preocupado de sus vecinos y vecinas que de estar criticando la labor informativa de una medio de comunicación.

No te pierdas el capítulo completo aquí: