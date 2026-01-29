Mujeres en la ciencia: histórica inmersión chilena en la Fosa de Atacama

Por primera vez, una mujer alcanzó los 7.680 metros de profundidad en la Fosa de Atacama, en el marco de una expedición científica entre Chile y China.

Mujeres en la ciencia: histórica inmersión chilena en la Fosa de Atacama
Autor: Camila Silva Cortés
Camila Silva Cortés

Valeria Cortés, académica de la Pontificia Universidad Católica e integrante del Instituto Milenio de Oceanografía (IMO), se convirtió en la primera mujer en el mundo en descender hasta los 7.680 metros de profundidad en la Fosa de Atacama, marcando un hito histórico para Chile, las mujeres y la investigación oceanográfica. 

La inmersión forma parte del ‘Joint China-Chile Atacama Trench Expedition‘ (JCATE), una expedición conjunta entre China y Chile destinada al estudio de las profundidades marinas. La operación se realizó el pasado viernes 23 de enero, comenzó a las 08:20 horas y se extendió por más de 10 horas, concluyendo con el regreso a la superficie a las 19:04 horas.

La hazaña fue realizada a bordo del sumergible Fendouzhe, que puede alcanzar los 11.000 metros de profundidad. La embarcación está diseñada para operar con un piloto y dos investigadores a bordo, dispone de una cápsula de habitabilidad de alta resistencia y permite el traslado de hasta 220 kilos de equipamiento científico.

Las propiedades del sumergible posibilitan la recolección de muestras biológicas, geológicas y químicas, con el fin de obtener información fundamental para entender los ciclos que se dan en las profundidades del océano. 

El programa JCATE considera la realización de más de 20 descensos durante un período de dos meses, orientados a investigar los aspectos biológicos, geológicos y geofísicos de la Fosa de Atacama, una zona todavía escasamente estudiada, pero clave para comprender el funcionamiento del océano profundo.

A pesar del histórico hito realizado por Cortés, la investigadora destacó que más que un logro personal es un récord colectivo para las mujeres en la ciencia:

“Más que la primera mujer, me gusta resaltar que somos el primer grupo de mujeres en una expedición así. Junto a mis colegas chilenas y chinas compartimos la emoción y nos apoyamos para llegar así de lejos”, declaró.

Este hito representa un avance significativo para la investigación oceanográfica, al ampliar el conocimiento sobre una de las zonas menos exploradas del planeta. Al mismo tiempo, visibiliza el rol de las mujeres en investigaciones de alta complejidad, marcando un precedente para su participación en la ciencia de frontera.

Suscríbete
|
pasaporte.elciudadano.com

Relacionados

Camila Silva Cortés

A Bordo del buque "Tan Suo Yi Hao": China y Chile desvelan los misterios de la Fosa de Atacama en una expedición conjunta

Hace 2 semanas
Camila Silva Cortés

VIDEOS | Desierto de Atacama: periodista argentina desnuda el vertedero de la moda global

Hace 3 meses
Camila Silva Cortés

“Weones estúpidos” (y con razón): motos pisan el Desierto Florido y encienden el repudio en Atacama

Hace 3 meses
Camila Silva Cortés

55 años de relaciones diplomáticas entre Chile y China, una mirada del embajador de Chile en Beijing

Hace 2 meses
Camila Silva Cortés

Tianqi anuncia que continuará “adoptando todas las acciones" para defender sus derechos y frenar el acuerdo SQM-Codelco

Hace 4 horas
Camila Silva Cortés

Copiapó: Marcha por la vida en defensa de Bahía Chasco amenazada por el megaproyecto Copiaport-E

Hace 3 meses
Camila Silva Cortés

Suspenden clases en escuela de Peñuelas por rebalse de fosa séptica: Apoderados criticaron tardía reacción del sostenedor, SLEP Valparaíso

Hace 4 meses
Camila Silva Cortés

Corte de Apelaciones falla contra gigante chino del litio en medio de posibles conflictos de interés

Hace 3 meses
Camila Silva Cortés

“re-(t)exHile | Atacama” en el MMDH: crítica a la Moda Rápida en el Desierto

Hace 2 meses

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano