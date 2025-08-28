Video: ME-O trata a Kaiser de «mascota de Kast»

En la previa de su participación en el debate de Asimet, el candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami publicó un breve y sarcástico video con una crítica directa a uno de sus contendientes, Johannes Kaiser.

En el registro, se ve a ME-O llevando a su perrita con una correa, al tiempo que una voz aparece y le dice: «Marco, ya nos vamos», a lo que él responde «sí, vamos al debate presidencial», sin soltar al animalito.

«¿Y por qué vas con la Keyla?», le pregunta la voz a ME-O, quien responde: «Porque Kast va con su mascota, yo llevo la mía». «¿Cuál es la mascota de Kast?», vuelve a preguntar la voz: «Kaiser», responde ME-O, finalizando el video.

Foro Anual de la Industria

Los candidatos Evelyn Matthei, Franco Parisi, Johannes Kaiser, José Antonio Kast y Marco Enríquez-Ominami, participaron este jueves 28 de agosto (2025) en el Foro Anual de la Industria 2025, organizado por Asimet con el lema ‘Volver a crecer, volver a creer. Reactivemos Chile’.

En la ocasión, se abordaron temas relacionados con la industria, pero también relativos al rol del Estado en la economía, y al tamaño del mismo. En ese sentido, como único representante de una visión más de izquierda, Marco Enríquez-Ominami planteó que todo lo que propusieron Kast, Kaiser, Parisi y Matthei en el debate, es simplemente «más Estado».

«Quieren más Estado, pero diciendo que quieren menos Estado. No calza. Para las fronteras, para las cárceles, para los carabineros, para las carreteras, para la obra pública, para el empleo, requieres Estado y mercado. No tiene sentido lo que dijeron», argumentó Enríquez-Ominami.

«Y creo que cuando uno ataca al Estado ataca a los chilenos», sostuvo ME-O, aclarando en esa línea que más Estado no implica «más funcionarios públicos».

Kaiser habla contra los funcionarios públicos cuando habla contra el Estado. Olvida que él es parlamentario, vive del Estado y no está yendo a legislar para hacer su campaña financiada con impuestos de todos — Marco Enríquez-Ominami (@marcoporchile) August 28, 2025

Asimismo, ME-O emplazó a Kast por su programa de gobierno, asegurando que lo estuvo leyendo y «no cuadran las cifras (…) no calzan sus matemáticas, no va a financiar su programa. Lo que has dicho José Antonio Kast tiene un problema matemático, no calza, no cuadran las cifras», insistió.

Por último, al finalizar el foro, Enríquez-Ominami dijo que se sintió «un poco en Jurassic Park, son discursos de dinosaurios. Están diciendo cosas que no tienen sentido».

🔴 AHORA | Marco Enríquez-Ominami tras debate en Foro Anual Industrial 2025: "Me sentí un poco en Jurassic Park, son discursos de dinosaurios. Están diciendo cosas que no tienen sentido"



» https://t.co/MY5Y5WxPmj pic.twitter.com/hdIEWpw2Vc — The Clinic (@thecliniccl) August 28, 2025

