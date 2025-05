¿Y el fiscal Guerra fue productivo? Matthei prefiere hablar de trabajadores productivos que de sueldo mínimo

En el marco del Día del Trabajador, la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei (UDI), evitó comprometerse con una cifra concreta respecto al aumento del salario mínimo, señalando que su principal preocupación es elevar la productividad laboral en el país.

“Lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de que el trabajador sea cada vez más productivo, porque de otra manera se convierte en lo que tenemos hoy día, que es una tremenda cesantía«, afirmó Matthei tras participar en una actividad encabezada por el Presidente Gabriel Boric en la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS).

A juicio de la exministra del Trabajo, del primer gobierno de Sebastián Piñera, el foco debe estar en la generación de empleo formal.

“Básicamente lo que tenemos es que no estamos creciendo. El crecimiento es bajísimo, la inversión casi no existe. Y claro, el salario mínimo lo reciben las personas que tienen un trabajo formal, pero hay tanta gente que no tiene un trabajo formal, ya casi un 30%. Ellos no tienen vacaciones, no tienen contrato, no pueden enfermarse… hay que preocuparse sobre todo de crear empleos”.

Consultada directamente por una propuesta concreta sobre montos para un posible aumento del salario mínimo, la exalcaldesa de Providencia respondió: “No. Hay que ir negociándolo”.

Las declaraciones de Matthei contrastan con la postura de su contendora, la candidata presidencial del Partido Comunista, Jeannette Jara, quien durante la misma jornada propuso elevar el salario mínimo a $750.000 mensuales.

La propuesta de Jara

Por su parte, la candidata presidencial del Partido Comunista y exministra del Trabajo durante el gobierno de Gabriel Boric, Jeannette Jara, planteó una propuesta concreta en materia de salario mínimo: elevarlo a $750.000, con el objetivo de transitar hacia un ingreso que permita vivir dignamente.

“Creemos que es momento de dejar atrás la lógica de un salario mínimo de subsistencia y avanzar hacia un sueldo que realmente permita vivir”, sostuvo Jara.

La exministra advirtió que muchas familias, pese a trabajar jornadas completas y hacer todos los esfuerzos posibles, no logran cubrir sus necesidades básicas. “Si el salario no alcanza para vivir, es muy difícil que nuestra sociedad logre fortalecer su cohesión social”, sentenció.

Exfiscal Guerra en Providencia de Matthei

Luego de las declaraciones de la candidata por Chile Vamos, diversos usuarios en redes sociales recordaron la relación laboral entre la exalcaldesa de Providencia y el exfiscal Manuel Guerra.

Guerra, actualmente investigado por el Ministerio Público debido a sus vínculos con el abogado Luis Hermosilla —hoy en prisión preventiva— y el exministro Andrés Chadwick, prestó servicios a la Municipalidad de Providencia durante la gestión de Matthei, específicamente en materias de probidad.

En noviembre de 2024, la candidata entregó una explicación, cuando se conoció que el exfiscal recibió cerca de 11 millones de pesos por la elaboración de informes relacionados con transparencia y buenas prácticas en la administración comunal.

“Nos permitió tener mucho mayor control y mejores contratos en áreas tan complejas como por ejemplo el retiro de basura, el barrido de calles, que son contratos muy millonarios”, añadió en ese momento.

Cabe recordar que en octubre de ese mismo año, Matthei también se refirió como denigrantes, a los polémicos mensajes de carácter sexista entre Hermosilla y Guerra, en los que ella era mencionada..