«¿Y si hubiera venido España a sacar a Pinochet?»: Rojo Edwards dijo apoyar que un país extranjero «saque a un dictador» pero quedó en blanco cuando le preguntaron por el genocida chileno

«¿Y si hubiera venido España a sacar a Pinochet?»: Rojo Edwards dijo apoyar que un país extranjero «saque a un dictador» pero quedó en blanco cuando le preguntaron por el genocida chileno
En los últimos días se viralizó un extracto de un foro televisivo del canal CNN Chile, conducido por la periodista Mónica Rincón, en el cual el senador de derecha Rojo Edwards contradijo, en cuestión de segundos, su propio argumento.

El episodio ocurrió cuando el panel analizaba el secuestro del Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por parte de EEUU. Consultado por Rincón, el parlamentario derechista afirmó, con absoluta seguridad, que a él «le encantaría que alguien venga y nos salve de un dictador que nos está matando y haciendo desaparecer gente como lo estaba haciendo Maduro».

Ante esto, la conductora del programa le preguntó: «Ya, pero por ejemplo, si hubiera venido España y sacaba a Pinochet del poder, ¿usted hubiera estado de acuerdo?», dejando a Edwards totalmente descolocado.

«Mire, tendría que analizarlo», contestó el senador de derecha. «Analícelo», le dijo Rincón, ante lo cual Edwards balbuceó algo así como que «gracias a dios Pinochet entregó el país en democracia», para luego tratar de desviar la conversación hacia la Constitución del ’80 señalando que «estaba vigente en ese momento».

«Ya, pero yo lo estoy llevando a 1982, con una Constitución impuesta fraudulentamente: viene Brasil, agarra a Pinochet y se lo lleva», le planteó la periodista, ante lo cual Rojo Edwards contestó, con evidente incomodidad, que «en ese caso no me parecería».

Revisa el momento a continuación:

