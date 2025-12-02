«Yo cuido y estudio»: Despachan a ley proyecto que protege derechos de estudiantes cuidadores

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó las modificaciones realizadas por el Senado al proyecto que regula los derechos de estudiantes cuidadores (boletín 15221), iniciativa conocida como «Yo cuido y estudio».

De esta manera, el proyecto quedó en condiciones de ser promulgado como Ley de la República.

Según consignó el boletín de la Cámara, el texto aprobado «promueve la corresponsabilidad en el cuidado y exige medidas institucionales para facilitar la continuidad formativa de quienes cumplen labores de crianza o cuidado».

En su segundo trámite, añade el reporte legislativo, «las y los senadores precisaron materias de acreditación, flexibilización académica y suspensión de estudios. Además, modificaron el alcance de algunos beneficios y ajustaron mecanismos de supervisión institucional».

En ese sentido, la nueva propuesta redefine el alcance de los beneficios asociados al cuidado de niños y niñas. Si bien la Cámara estableció en el primer trámite que las medidas aplicaban hasta los 10 años, se reemplazó por la edad máxima de niño o infante según el Código Civil, es decir, hasta los 7 años.

Asimismo, se establece que los derechos de estudiantes cuidadores aplicarán en caso de embarazo, maternidad, paternidad o cuidado personal de un niño o niña, e igualmente, cuando se tenga el cuidado principal de una persona con discapacidad o dependencia.

Esto último deberá acreditarse mediante el certificado del Registro Nacional de la Discapacidad o la credencial del registro del Ministerio de Desarrollo Social. Sin embargo, las instituciones también podrán aceptar otros documentos oficiales que acrediten esta situación.

La iniciativa refuerza la conciliación entre labores de cuidados y formación académica.

