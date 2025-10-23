“Yo no soy la continuadora del gobierno”: Jeannette Jara se desmarca de gestión actual ante su eventual mandato

Cerca de las 11:15 horas de este miércoles, la candidata presidencial de la centroizquierda Jeannette Jara apareció en las pantallas de Mega, específicamente en el matinal “Mucho Gusto”, donde abordó distintas temáticas como importantes aristas de su programa de gobierno, contingencia nacional y la reciente polémica de los cobros excesivos en las cuentas de la luz, entre otros tópicos.

El foco principal de su participación en el programa abordó las urgencias existentes en materia de seguridad pública, sobre todo luego de la tragedia que terminó con un menor de edad fallecido en Santiago tras un accidente de tránsito protagonizado por dos hombres con cerca de 20 causas pendientes.

Al respecto Jara indicó: “Como sociedad lamentamos este hecho, en conjunto, y esas personas no deberían haber andado libres por las calles. Acá la justicia falló y es algo que priorizaremos en mi gobierno”.

La candidata también habló de aumentar la dotación policial destinando más recursos a ese ítem, tanto para fortalecer la seguridad pública, como para resguardar el control fronterizo en el norte del país mediante la implementación de tecnología de punta para realizar controles preventivos en el territorio creando una especie de muralla digital, sumado a la prevención de la inmigración ilegal en la zona, el levantamiento del secreto bancario para perseguir y combatir la narco cultura, y la optimización del presupuesto estatal.

Asimismo, Jeannette Jara fue enfática en señalar que su eventual mandato no será una segunda parte del actual gobierno del Presidente Gabriel Boric: “Yo no soy la continuadora del gobierno y eso tiene que quedar absolutamente claro”.

Además, Jara volvió a explicar su propuesta de un Ingreso Vital gradual de $750.000 en su administración, para que “los chilenos lleguen con tranquilidad y holgura a fin de mes”, y comentó la reciente polémica sobre los cobros excesivos en las cuentas de la luz.

“Hay que tomar nota sobre la gravedad de estos hechos y las empresas tienen que devolverles la plata a las personas, más que realizar una acusación constitucional al exministro Pardow, algo que no beneficia en nada a la ciudadanía en estos momentos”, indicó tajante Jeannette Jara a sólo 24 días de las próximas elecciones presidenciales del 16 de noviembre para el período 2026-2030.

