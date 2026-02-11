“Acciones inhumanas”: China dispara contra sanciones de Trump y cierra filas con Cuba

«Quisiera recalcar una vez más que China apoya firmemente a Cuba en la salvaguardia de la soberanía y la seguridad nacionales y en su oposición a la injerencia externa», afirmó el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Lin Jian.

El Gobierno de China cerró filas con Cuba y reiteró este miércoles su apoyo político a la isla ante el recrudecimiento de las sanciones y bloqueo económico, comercial y financiero por parte de Estados Unidos.

Durante una rueda de prensa, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Lin Jian, reafirmó la firme oposición de Beijing a «las acciones inhumanas que privan al pueblo cubano de su derecho a la subsistencia y al desarrollo».

«Quisiera recalcar una vez más que China apoya firmemente a Cuba en la salvaguardia de la soberanía y la seguridad nacionales y en su oposición a la injerencia externa», declaró.

Cabe recordar que el pasado 29 de enero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitió una orden mediante la cual Washington declaró una emergencia nacional por una supuesta “amenaza” cubana a su seguridad nacional y autorizó la imposición de aranceles a las importaciones procedentes de países que vendan o suministren petróleo a la isla.

Desde La Habana denunciaron enérgicamente que, con este denominado «bloqueo energético», la administración del magnate republicano busca asfixiar la economía de la nación caribeña y hacer intolerables las condiciones de vida de su pueblo.

En respuesta, China a instado al gobierno estadounidense a “poner fin de inmediato al bloqueo, las sanciones y cualquier forma de medidas coercitivas contra Cuba”.

Washington mantiene un cerco económico, comercial y financiero contra Cuba desde el año 1962. Según La Habana, el objetivo primordial de esta política es generar descontento entre la población cubana y provocar una crisis social que finalmente conduzca a un cambio de gobierno en la isla.

Durante la rueda de prensa, el diplomático fue consultado sobre la presunta existencia de ciudadanos chinos varados en Cuba a raíz de la suspensión de vuelos hacia la isla por parte de algunas aerolíneas internacionales. Sin embargo, indicó que no ha «recibido ningún informe» al respecto.

Sobre posibles envíos de combustible o apoyo financiero por parte del gigante asiático, Lin indicó que cualquier tipo de cooperación debe tratarse “a través de canales bilaterales” y ser consultada con “las autoridades competentes”.

Sin embargo, dejó en claro que China “brindará apoyo y asistencia a Cuba dentro de sus capacidades”.

Cabe destacar que tras la intensificación de las medidas coercitivas impuestas por la administración Trump que limitan las posibilidades de Cuba de adquirir petróleo, Beijing manifestó su rechazo a este tipo de medidas que afectan el desarrollo soberano de las isla antillana,

En las últimas semanas, la nación asiática anunció el envío a Cuba de un cargamento de 90.000 toneladas de arroz y el establecimiento de una línea de asistencia financiera emergente por 80.000.000 de dólares.

Este monto se suma a la ayuda de 100.000.000 de dólares que le otorgó en 2024, condignó TeleSUR.

El respaldo también se ha manifestado a nivel diplomático, la semana pasada el canciller chino, Wang Yi, reafirmó «la oposición resuelta de Beijing a la injusta injerencia de fuerzas externas en los asuntos de Cuba».

«Nos mantenemos unidos a Cuba para seguir consolidando y desarrollando nuestras relaciones de amistad», afirmó durante un encuentro con el canciller cubano y enviado especial Bruno Rodríguez,

«Concedemos gran importancia y nos tomamos muy en serio las legítimas aspiraciones de nuestros amigos cubanos. Nos mantenemos unidos a Cuba para seguir consolidando y desarrollando nuestras relaciones de amistad», apuntó Wang Yi.