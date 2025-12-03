Acuerdo SQM-Codelco puede ser llevado a arbitraje internacional por Tianqi Lithium

El CEO de Tianqi Lithium Corp, HA, Frank Chun Shing, ha reaccionado señalando que ha sido «frustrante» la forma en la que se ha excluido de manera sistemática a Tianqi de las decisiones de directorio en SQM para el acuerdo con Codelco y que “El arbitraje internacional sigue siendo una opción sobre la mesa”, para dar solución a la controversia.

Cabe destacar que el aislar a Tianqi de la decisión como accionista, ha estado respaldado por decisiones judiciales, por la CMF, e incluso Contraloría, en el que pareciera un actuar coordinado en favor de los intereses de Julio Ponce Lerou.

Tianqi Lithium argumentó en su momento que “este acuerdo aún no constituye un acto jurídico definitivo ni válido. Tianqi Lithium seguirá atentamente el proceso para asegurar que todas las formalidades legales se cumplan debidamente”.

Desde la perspectiva de Tianqi, el conflicto no radica en la participación estatal -encarnada por Codelco-, sino en el procedimiento mediante el cual se decidió la alianza estratégica.

Una fórmula de laboratorio en que SQM, absorbe a Tarar Spa, el vehículo creado por el Estado y que ha evitado a SQM pasar por una junta de accionistas.

El creador de Tarar Spa es un ex funcionario de Ponce Lerou que hoy trabaja para Codelco.

El CEO de Tianqi ha enfatizado que no se oponen al rol del Estado en la explotación del litio, pero exigen transparencia y participación accionarial en decisiones que alteran la estructura de control de activos estratégicos.

El caso se enmarca en la política nacional del litio del gobierno del presidente Gabriel Boric, que busca priorizar el control estatal sobre este recurso sin excluir al capital privado. La alianza con SQM fue presentada como un modelo de colaboración público-privada, pero la falta de consulta al principal accionista extranjero ha puesto en duda la seguridad jurídica para las inversiones en el sector.

Al cierre de esta edición, el rendimiento de Tianqi Lithium mejoró significativamente en el tercer trimestre de 2025. Si bien los ingresos disminuyeron un 29,66 % interanual, alcanzando los 2.565 millones de RMB, logró un beneficio neto de 95.4855 millones de RMB, convirtiendo las pérdidas en beneficios interanuales. El beneficio neto acumulado de los tres primeros trimestres alcanzó los 180 millones de RMB. Con la previsión de una mejora en la estructura de la oferta y la demanda del mercado del litio en 2026, Tianqi Lithium abre una nueva ronda de oportunidades de desarrollo gracias a sus ventajas en recursos y la liberación de capacidad.

El Ciudadano