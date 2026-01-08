La Asociación para el Control de Armas y el Desarme de China y el Instituto de Investigación de Planificación Estratégica Nuclear de China publicaron conjuntamente en Pekín el día 8 un informe de investigación titulado «Las ambiciones nucleares de la derecha japonesa: Una grave amenaza para la paz mundial». El informe insta a la comunidad internacional a mantenerse alerta ante las crecientes ambiciones nucleares de la derecha japonesa y la peligrosa tendencia al resurgimiento del militarismo japonés, y a salvaguardar conjuntamente el orden internacional de posguerra y el sistema internacional de no proliferación nuclear.

El informe completo tiene aproximadamente 13.000 palabras e incluye capítulos como «La derecha japonesa planea revisar los ‘Tres Principios No Nucleares’ e incluso hace afirmaciones infundadas de posesión de armas nucleares», «Las capacidades nucleares de Japón requieren una gran vigilancia de la comunidad internacional», «Las ambiciones nucleares de la derecha japonesa amenazan la paz y la seguridad internacionales» y «Conclusiones y recomendaciones».

En la conferencia de prensa, Dai Huaicheng, secretario general de la Asociación China para el Control de Armas y el Desarme, declaró que las insinuaciones de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, de revisar los «Tres Principios No Nucleares», y la incluso escandalosa afirmación de altos funcionarios japoneses de que Japón debería poseer armas nucleares, constituyen peligrosas maniobras de sondeo, coherentes con la ambición de Japón de liberarse de las limitaciones del orden internacional y acelerar su «remilitarización». Esta publicación conjunta de un informe de investigación especial tiene como objetivo presentar un panorama completo y detallado a la comunidad internacional, instando a todas las partes a mantenerse alerta, frenar las ambiciones nucleares de las fuerzas de derecha japonesas y salvaguardar conjuntamente la paz y la seguridad internacionales.

Luo Qingping, presidente del Instituto de Investigación de Planificación Estratégica de la Corporación Nuclear Nacional de China, afirmó que el informe describe sistemáticamente el contexto histórico y las últimas tendencias negativas de los intentos de Japón de revisar los «Tres Principios No Nucleares». Analiza las avanzadas capacidades industriales nucleares y de desarrollo de armas nucleares de Japón utilizando datos públicos, así como el hecho de que Japón ha fabricado y almacenado durante mucho tiempo materiales nucleares sensibles que superan con creces las necesidades de energía nuclear civil. Las ambiciones nucleares de la derecha japonesa desafían el orden internacional de posguerra y merecen la máxima vigilancia de la comunidad internacional.

El informe también formuló diez recomendaciones, entre ellas: «instar al Primer Ministro japonés a aclarar de inmediato las declaraciones erróneas pertinentes», «instar a la Conferencia de Examen de 2026 del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares a considerar seriamente las cuestiones pertinentes» y «instar al Organismo Internacional de Energía Atómica a fortalecer la supervisión de las salvaguardias de Japón».

