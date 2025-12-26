Beijing relaja las reglas de compra de vivienda: Una nueva oportunidad para residentes no locales

BEIJING – En un movimiento dirigido a revitalizar su sector inmobiliario y responder a los cambios demográficos, el gobierno municipal de Beijing anunció la implementación, a partir de este miércoles, de un nuevo paquete de políticas que flexibiliza significativamente las restricciones para la compra de viviendas. Las medidas están diseñadas para «estabilizar el sector» y «satisfacer mejor las necesidades de vivienda de los residentes», según un comunicado oficial.

Este ajuste representa uno de los gestos más sustanciales en años de la capital china, conocida por tener algunas de las normas de compra de propiedades más estrictas del país, destinadas históricamente a enfriar la especulación.

Los Cambios Clave: Un Desglose

El paquete introduce modificaciones en tres frentes principales:

Reducción de Requisitos para Residentes No Locales (Hukou): Este es el cambio más impactante. Para comprar una vivienda dentro del Quinto Anillo de Circunvalación (el núcleo central y más deseado de la ciudad), el período requerido de pago de seguro social o impuesto sobre la renta se reduce de tres a dos años consecutivos. Para propiedades fuera del Quinto Anillo, el requisito se reduce de dos años a solo uno. Esto abre la puerta a un número considerablemente mayor de profesionales y familias que trabajan en Beijing pero no poseen el hukou (registro de residencia) local. Apoyo Exclusivo a Familias con Dos o Más Hijos: En línea con las políticas nacionales para incentivar la natalidad, las familias con múltiples hijos reciben un trato preferencial. Se les permite adquirir una vivienda adicional dentro del Quinto Anillo. En la práctica, esto significa: Familias locales (con hukou de Beijing): Pueden comprar hasta tres propiedades.

Pueden comprar hasta propiedades. Familias no locales (sin hukou): Con solo dos años de constancia de seguro social/impuestos, pueden comprar hasta dos viviendas en la zona. Flexibilización de los Créditos Hipotecarios: Las instituciones financieras dejarán de aplicar automáticamente tipos de interés más altos para segundas viviendas. Ahora, la fijación de las tasas se basará en «mecanismos de mercado y evaluaciones de riesgo», lo que podría resultar en condiciones más favorables para algunos compradores que buscan mejorar su vivienda.

Guía para el Extranjero: ¿Cómo Acceder a esta Oportunidad?

Para un ciudadano extranjero que reside y trabaja en Beijing, estas nuevas normas ofrecen una vía más accesible para la compra de propiedad. Sin embargo, el proceso sigue siendo riguroso. Estos son los pasos y requisitos clave:

Requisitos Fundamentales que Debe Cumplir:

Permiso de Residencia Válido: Debe poseer un visado de trabajo o residencia válido. Los visados de turista o estudios no son suficientes.

Debe poseer un visado de trabajo o residencia válido. Los visados de turista o estudios no son suficientes. Historial de Impuestos o Seguro Social: Debe acreditar el pago continuo y sin interrupciones del impuesto sobre la renta personal o del seguro social en Beijing durante el período requerido ( 1 año para fuera del 5º anillo, 2 años para dentro ). Este es el requisito más crítico y debe estar documentado oficialmente.

Debe acreditar el pago del impuesto sobre la renta personal o del seguro social en Beijing durante el período requerido ( ). Este es el requisito más crítico y debe estar documentado oficialmente. Certificado de Solvencia y Estabilidad Laboral: Necesitará cartas de su empleador que confirmen su puesto, salario y antigüedad. Los extractos bancarios que demuestren solvencia son esenciales para el proceso hipotecario.

Necesitará cartas de su empleador que confirmen su puesto, salario y antigüedad. Los extractos bancarios que demuestren solvencia son esenciales para el proceso hipotecario. Declaración de que es su Primera Vivienda en China: En la mayoría de los casos, se le pedirá que certifique que no posee otras propiedades en el país, aunque las reglas pueden variar.

Proceso Paso a Paso:

Verificación de Elegibilidad: Antes de nada, consulte con un agente inmobiliario especializado en clientes extranjeros o con la oficina de vivienda local para confirmar que cumple todos los criterios. Recopilación de Documentación: Pasaporte original y copias.

Permiso de residencia y visado de trabajo.

Certificado de historial de impuestos o seguro social (emitido por la autoridad correspondiente).

Contrato laboral y certificado de ingresos.

Extractos bancarios.

Declaración de no-propiedad (cuando aplique). Búsqueda de Propiedad y Negociación: Con la ayuda de un agente, identifique propiedades que se ajusten a su presupuesto y ubicación deseada, teniendo en cuenta la distinción dentro/fuera del 5º anillo. Firma del Contrato Preliminar y Pago de Depósito: Una vez elegida, se firma un acuerdo de intención y se suele dejar un depósito. Aprobación de la Compra: Su documentación es sometida a las autoridades de vivienda para la verificación final y la obtención del certificado de elegibilidad para la compra. Este es el paso donde se validan los requisitos de años de impuestos/seguro social. Proceso Hipotecario (si aplica): Presente su solicitud de préstamo a un banco. Con la nueva política, la tasa para esta propiedad ya no será automáticamente la de «segunda vivienda», sino que se evaluará su perfil crediticio. Firma de la Escritura y Registro: Finalización de la transacción ante notario y registro de la propiedad a su nombre.

Consideraciones Importantes:

Asesoría Profesional: Es altamente recomendable contratar a un abogado y un agente con experiencia en transacciones con extranjeros.

Es altamente recomendable contratar a un abogado y un agente con experiencia en transacciones con extranjeros. Límites de Divisas: La compra debe financiarse con RMB obtenidos dentro de China (salario, etc.). La conversión e ingreso de divisas del exterior para comprar propiedad está estrictamente regulada y requiere aprobación.

Contexto y Perspectivas

Estas medidas llegan en un momento de enfriamiento prolongado del mercado inmobiliario chino. Al relajar las restricciones, Beijing busca estimular la demanda genuina, especialmente entre su fuerza laboral joven y no local, que es crucial para el dinamismo de la ciudad, y al mismo tiempo, alinear sus políticas con los incentivos nacionales a la natalidad.

Los analistas prevén que la demanda se reactivará, particularmente en los distritos fuera del Quinto Anillo, ahora más accesibles. Sin embargo, subrayan que el «principio de que la vivienda es para vivir, no para especular» sigue siendo la máxima rectora, por lo que no se espera un retorno a la fiebre especulativa de años anteriores. Para miles de residentes no locales y familias numerosas en Beijing, hoy se abre una ventana de oportunidad que parecía permanentemente cerrada.

