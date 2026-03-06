Capacitación, tecnología y mayor producción son el resultado del proyecto FAO-China-CELAC en Chile

Bajo el nombre “Cooperación Sur-Sur: Transformación digital e innovación en la agricultura”, China, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) impulsaron un programa que dejó avances concretos en 12 países de América Latina y el Caribe, promoviendo una agricultura más eficiente, conectada e inclusiva.

En Chile, el proyecto se centró en capacitar a pequeños y medianos agricultores, mejorar su acceso a tecnologías digitales y facilitar el uso de herramientas que optimizan la producción, la comercialización y la gestión agrícola.

«Es una maravilla poder aprender la nueva tecnología. Ya no quedarnos a la antigua, sino que ir avanzando con la modernidad. Este proyecto digital nos puede ayudar o nos va a ayudar a las ventas, cómo vender, y esto es una tremenda herramienta para poder nosotros vender nuestro producto», afirmó Mireya Espejo, beneficiada chilena del Proyecto Cooperación Sur-Sur.

La iniciativa combinó apoyo técnico, transferencia de conocimientos y entrega de equipamiento tecnológico, además de la visita de expertos chinos a las zonas rurales, quienes compartieron su experiencia con las comunidades beneficiadas.

El éxito de este programa se sustentó en el marco de los acuerdos de cooperación entre China y la CELAC. Esta estructura ha permitido que organismos internacionales y gobiernos coordinen esfuerzos para fortalecer el multilateralismo a través de soluciones técnicas concretas, como es el caso de la digitalización agrícola, en beneficio de productores locales.

«Es un proyecto enfocado en la digitalización del área rural. El impacto ha sido significativo. Se han distribuido más de 400 equipos tecnológicos, tenemos una población beneficiaria de más de 800 personas, casi 50 % mujeres. Destacar el hecho de que se da en un contexto de un acuerdo de China con CELAC y este componente es muy importante porque el proyecto, además de tener un impacto local, fortalece el multilateralismo. Permite, además, sentar las bases para la plataforma para desarrollar en el marco de la cooperación Sur-Sur, acuerdos entre organismos de la región que forman parte de acuerdos de países y países del sur que colaboran y cooperan en proyectos específicos», señaló Rene Orellana Halkyer, subdirector general y representante regional de la FAO para América Latina y el Caribe.

Desde la FAO, valoraron los avances y aprendizajes derivados de este plan, subrayando que la iniciativa fortaleció el intercambio de experiencias entre países y abre nuevos caminos para seguir trabajando en proyectos de cooperación conjunta.

«La importancia del diálogo entre países, la importancia del diálogo con órganos multilaterales, que ha sido muy destacada en el caso de China. La lección es sin duda que, cooperando entre países del Sur que conocemos y compartimos experiencias mutuas y realidades sociales, como la existencia de pequeños productores o unidades productivas de pequeña escala, la presencia de medianas y pequeñas y microempresas en nuestro espectro de producción de alimentos, nos hace afines. Entonces, estas políticas sin duda fortalecen el desarrollo de nuestros países», destacó el representante regional de la FAO para América Latina y el Caribe.

El proyecto, que estuvo vigente por 3 años, brindó apoyo técnico y financiero para el diseño y desarrollo de iniciativas digitales en 12 países que forman parte de la CELAC; en Chile, el impacto fue particularmente visible en la región de Ñuble, ubicada en la zona centro-sur del país, uno de los mayores sectores productivos de la agricultura chilena.

A través de capacitación, conectividad y herramientas tecnológicas, pequeños productores de América Latina y el Caribe, fortalecieron sus capacidades y mejoraron su gestión. Más allá de sus resultados, la iniciativa se consolidó como un ejemplo de cooperación Sur-Sur orientada a la inclusión y al desarrollo sostenible.

