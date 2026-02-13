China: Accesibilidad y experiencia compartida en Gala de la Fiesta de la Primavera

Por Jimena Li Yu, reportera de CGTN Español

La Gala de la Fiesta de la Primavera del Grupo de Medios de China (CMG) acompaña cada año la víspera del Año Nuevo tradicional y se ha convertido en una de las citas culturales más esperadas y seguidas del país.

En 2026, la Gala del Año del Caballo se emitirá en directo la noche del 16 de febrero para millones de hogares dentro y fuera de China.

En ediciones recientes, la transmisión ha generado cifras de audiencia sin precedentes, con miles de millones de vistas acumuladas en televisión, plataformas digitales y redes sociales, y cientos de millones de espectadores conectados en tiempo real, y ha sido reconocida por Guinness World Records como el programa de televisión más visto del mundo.

Pero más allá de las cifras y los galardones, la Gala continúa ampliando su alcance en otra dirección menos visible y más significativa: la accesibilidad.

Hace pocos años, una transmisión pensada para personas con discapacidad auditiva o visual era todavía una excepción en la programación china. Tras varias pruebas, se espera que la versión accesible de 2026 marque un salto cualitativo. Ya no se limitará a la inclusión de subtítulos o descripciones puntuales, sino que incorporará un diseño y un contenido adaptados desde el inicio, con la intención de que más espectadores puedan seguir y disfrutar del espectáculo.

La edición del 2025 dejó anécdotas elocuentes: un espectador con discapacidad auditiva compartió en sus redes sociales que desmontó su televisor para colocarlo en vertical y así poder ver mejor la Gala en el formato accesible que estaba optimizado para móviles.

En paralelo, personas con discapacidad visual describieron la narración auditiva como una experiencia envolvente, capaz de convertir los detalles escénicos en imágenes mentales vívidas.

Del acceso individual a la experiencia compartida

Este año, el avance más visible es la ampliación de los canales de emisión. La versión accesible se transmitirá también por televisión tradicional, además de plataformas móviles y digitales.

Para muchas personas con discapacidad auditiva, esto significa algo sencillo y a la vez decisivo: poder sentarse con su familia y compartir la Gala sin quedar al margen.

Una artista con discapacidad auditiva que participó en el proyecto lo resumió así: antes, muchos evitaban ver la Gala porque los chistes, las canciones o los juegos de palabras resultaban incomprensibles. Pasar esa noche en familia implicaba observar y estar presente, pero sin comprender. La transmisión accesible ha cambiado esa experiencia y ha devuelto la sensación de pertenecer a la celebración.

Detrás de esta versión hay un trabajo creativo y técnico complejo. Dos artistas con discapacidad auditiva, reconocidos en ediciones anteriores por su interpretación en lengua de señas, regresan este año como responsables de la sección adaptada.

Interpretar una canción en lengua de señas no consiste en trasladar palabras, sino en representar ritmo, emoción y sentido a través del cuerpo. El proceso incluye descomponer la letra en conceptos visuales claros, ajustar los gestos para que resulten comprensibles en pantalla y sincronizar la interpretación con la música.

Para ello, el equipo ha trabajado con especialistas en producción musical y audiovisual, ha analizado el ritmo de las canciones y ha estudiado los movimientos labiales de los intérpretes originales.

El trabajo invisible de la accesibilidad

Un ejemplo de esta complejidad surgió en uno de los ensayos cuando interpretaban una frase poética relacionada con el viento. En un principio la representaron de forma literal y enérgica, pero, tras consultar con los oyentes, los artistas entendieron que el tono era en realidad más suave. Ese ajuste fino ilustra un enfoque basado en la colaboración y en la fidelidad emocional, más que en la traducción mecánica.

La narración destinada a personas con discapacidad visual también ha evolucionado. Hoy en día aporta contexto, atmósfera y claves narrativas, además de descripciones de lo que ocurre visualmente.

En números musicales, explica la composición del escenario, los cambios de luz y la energía general. En los segmentos cómicos, aclara los juegos lingüísticos y las relaciones visuales entre personajes para que el ritmo no se pierda. Algunos espectadores que probaron esta versión por anticipado la describieron como “tener a alguien al lado contándote la Gala”, una experiencia cercana y compartida.

La transmisión accesible es el resultado de un esfuerzo colectivo que reúne a creativos, técnicos, especialistas y consultores. Como señaló uno de los responsables del proyecto, cada edición es un intento por hacerlo mejor y ampliar el alcance de la celebración.

Una celebración pensada para todos

En la noche del 16 de febrero, cuando millones de familias celebren la llegada del Año Nuevo chino, esta versión de la Gala ofrecerá otra manera de entender los grandes eventos culturales: como espacios compartidos, pensados para que la celebración pueda vivirse en común y donde distintas formas de percibir el mundo tengan cabida y puedan ser vistas y escuchadas.

