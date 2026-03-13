China avanza en Código ecológico y ambiental, la Ley de Unidad Étnica y Promoción del Progreso

La ley más reciente aprobada en China en materia de relaciones étnicas es la Ley de Unidad Étnica y Promoción del Progreso (oficialmente, Ley de Promoción de la Unidad y el Progreso Nacional, en inglés: Ethnic Unity and Progress Promotion Law). Fue adoptada el 12 de marzo de 2026 por la Asamblea Popular Nacional (APN), el máximo órgano legislativo del país, y entrará en vigor el 1 de julio de 2026 .

La esencia fundamental de esta nueva legislación es establecer un marco legal integral para «forjar un fuerte sentido de comunidad para la nación china» . La ley, estructurada en capítulos que incluyen principios generales, la construcción de un hogar espiritual compartido, la promoción de la interacción y la integración, y el impulso de la prosperidad y el desarrollo común, busca consolidar legalmente la visión de las 56 etnias como una entidad unificada y多元一体 (duōyuán yītǐ, «pluralista e integrada») . Se presenta como una herramienta para gobernar los asuntos étnicos basándose en la ley, avanzando en la modernización de la gobernanza estatal en esta materia .

En cuanto a su contenido práctico, la ley ordena a los gobiernos central y locales fortalecer las infraestructuras, fomentar el crecimiento industrial, garantizar un mejor acceso a los servicios públicos e intensificar los esfuerzos de protección ambiental en las regiones habitadas por minorías étnicas . El objetivo es que estas regiones, a menudo situadas en zonas montañosas o remotas, se integren plenamente en la agenda de desarrollo nacional y logren una prosperidad común, no solo mediante asistencia temporal, sino con un respaldo político sostenido garantizado por la ley . En materia cultural y lingüística, la norma establece que el Estado promoverá el uso del idioma y los caracteres chinos comunes (mandarín), a la vez que respeta y salvaguarda el derecho de los grupos étnicos a estudiar y usar sus propias lenguas .

Finalmente, la ley subraya que la unidad es la premisa para el progreso e incluye disposiciones para salvaguardar la estabilidad y la armonía. Estipula que defender la unidad nacional y la solidaridad étnica es responsabilidad de todos los ciudadanos chinos y prohíbe explícitamente la discriminación y la opresión contra cualquier grupo étnico . Además, para proteger el entorno de desarrollo, combate actividades como el terrorismo violento, el separatismo étnico y el extremismo religioso, cuyos organizadores y financistas pueden enfrentar responsabilidades penales, con el objetivo de garantizar un entorno estable y armonioso para el desarrollo de las áreas multiétnicas.

La XIV Asamblea Popular Nacional (APN), el órgano legislativo nacional de China, concluyó el jueves 13 su cuarta sesión.

El presidente chino, Xi Jinping, y otros líderes, entre ellos Li Qiang, Wang Huning, Cai Qi, Ding Xuexiang, Li Xi y Han Zheng, asistieron a la reunión de clausura de la sesión en el Gran Palacio del Pueblo en Beijing.

Zhao Leji, presidente ejecutivo del presidium de la sesión, presidió la reunión, a la que asistieron 2.762 diputados de la APN.

Los legisladores aprobaron el informe sobre la labor del gobierno y el esquema del XV Plan Quinquenal (2026-2030) para el desarrollo económico y social nacional.

Aprobaron el Código Ecológico y Ambiental, la Ley de Promoción de la Unidad y el Progreso Étnicos y la Ley de Planificación del Desarrollo Nacional. Xi firmó las órdenes presidenciales para promulgar las leyes.

Los legisladores aprobaron un informe sobre la implementación del plan de desarrollo económico y social nacional de 2025 y sobre el proyecto de plan para 2026, y aprobaron el plan para 2026.

Votaron para aprobar un informe sobre la ejecución de los presupuestos central y locales para 2025 y sobre los proyectos de presupuestos central y locales para 2026, y aprobaron el presupuesto central para 2026.

Los legisladores aprobaron los informes de trabajo del Comité Permanente de la APN, del Tribunal Popular Supremo y de la Fiscalía Popular Suprema.

También adoptaron una decisión sobre la aprobación del informe del Comité Permanente de la APN acerca del trabajo de la revisión de leyes y la propuesta de gestión de ciertas leyes y decisiones. Xi firmó una orden presidencial relativa a la decisión.

En un discurso pronunciado en la reunión, Zhao afirmó que la sesión anual ha completado su agenda.

Señaló que el período del XV Plan Quinquenal es una etapa crucial para reforzar las bases y seguir adelante en todos los frentes hacia la consecución básica de la modernización socialista para 2035, y que la implementación efectiva del plan es de gran importancia.

Zhao enfatizó la necesidad de concentrarse en la gestión eficaz de los propios asuntos del país y esforzarse por un inicio firme del período del XV Plan Quinquenal.

Añadió que las asambleas populares deben cumplir sus deberes y brindar la garantía legal para el logro de los objetivos y tareas del XV Plan Quinquenal.

Antes de la reunión de clausura, se celebró una reunión del presidium de la sesión, que estuvo presidida por Zhao.

Zhao, quien también es presidente del Comité Permanente de la APN, presidió una reunión de los presidentes ejecutivos antes de la reunión del presidium.