China critica las políticas comerciales de EEUU y pide la corrección de los aranceles recíprocos

China ha expresado su preocupación y desaprobación hacia las políticas comerciales de Estados Unidos, particularmente en lo relacionado con los aranceles recíprocos que Washington ha impuesto a varios países, incluida China. Según el gobierno chino, estas medidas son injustas y no cumplen con los principios de equidad y respeto mutuo que deberían guiar las relaciones comerciales internacionales. En este sentido, Beijing instó a Estados Unidos a corregir sus decisiones y buscar soluciones a través de negociaciones justas y equilibradas.

En una rueda de prensa habitual, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Guo Jiakun, explicó que las tarifas impuestas por Estados Unidos bajo el concepto de «reciprocidad» no solo afectan a China, sino que también son una violación de las normas establecidas por la Organización Mundial del Comercio (OMC). Según Guo, estos aranceles no solo socavan el sistema multilateral que regula el comercio internacional, sino que también contribuyen a aumentar las tensiones comerciales y dificultan el logro de acuerdos mutuamente beneficiosos. En su intervención, insistió en que China tomará las medidas necesarias para proteger sus derechos e intereses legítimos ante lo que considera un acto de proteccionismo.

Por otro lado, el portavoz del Ministerio de Comercio chino, He Yadong, también se refirió a las medidas arancelarias impuestas por Estados Unidos bajo la Sección 232 de la ley estadounidense. Estas tarifas, que se justifican como una medida de seguridad nacional, especialmente en el caso de los automóviles, han sido fuertemente criticadas por China. He recordó que la Organización Mundial del Comercio ya había señalado que estas medidas son incompatibles con el sistema multilateral de comercio, ya que no tienen una base legítima. Según el vocero chino, Estados Unidos está utilizando el pretexto de la seguridad nacional para implementar políticas proteccionistas, lo cual ha provocado un malestar generalizado entre sus socios comerciales.

Además, He enfatizó que la industria automotriz mundial depende de cadenas de suministro y producción globales, y que las políticas de Estados Unidos, al interrumpir estas conexiones transnacionales, no solo no benefician a su economía, sino que terminan afectando la estabilidad y el crecimiento de la industria a nivel mundial. En su opinión, estas políticas unilaterales de Estados Unidos no resuelven los problemas reales del comercio internacional, sino que reflejan una postura coercitiva y proteccionista que perjudica a todos los involucrados.

Este nuevo capítulo en las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos refleja la creciente complejidad de las relaciones entre ambas economías, que siguen enfrentándose por cuestiones arancelarias y de acceso al mercado. China continúa defendiendo un enfoque basado en la cooperación y el respeto a las normas internacionales, mientras que Estados Unidos sigue priorizando medidas unilaterales que podrían intensificar aún más la guerra comercial.

Fuente: Xinhua/ El Ciudadano

Foto: Agencia Xinhua

