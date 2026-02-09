Guan Tao: ¿Cuál será el impacto del regreso de Warsh a la Reserva Federal?

La confirmación del próximo presidente de la Reserva Federal es uno de los cambios de personal más importantes durante el segundo mandato del presidente Trump. El 30 de enero, Trump anunció la nominación de Kevin Warsh como presidente de la Reserva Federal, lo que desencadenó turbulencias en los mercados financieros y una fuerte caída en los precios de los metales preciosos. Entonces, ¿cómo debemos analizar las propuestas políticas de Warsh y su impacto en los precios de los metales preciosos? Este artículo analiza este tema.

Por Guan Tao

Principales propuestas de política monetaria de Warsh

La selección del nuevo presidente de la Reserva Federal ha generado considerable turbulencia en los mercados financieros en los últimos meses. Polymarket, una plataforma de pronósticos, muestra que las expectativas del mercado para el máximo responsable de la Fed cambiaron cuatro veces en enero: inicialmente apuntando a Hassett, luego a Warsh y Riedel, y finalmente Warsh resultó vencedor entre los cuatro candidatos. Warsh, quien, al igual que el actual presidente Powell, es doctor en Derecho, tiene una trayectoria que abarca la política, los negocios y el mundo académico: trabajó inicialmente en Morgan Stanley, luego en la administración Bush y fue gobernador de la Reserva Federal de 2006 a 2011. Durante la crisis financiera mundial, desempeñó un papel clave como comunicador entre la Fed y Wall Street. Actualmente es miembro de la Institución Hoover, profesor de la Escuela de Negocios de Posgrado de Stanford y socio de la oficina familiar de Stanley Druckenmiller desde 2011, donde él y el actual secretario del Tesoro, Bessant, estudiaron con Druckenmiller.

Según el procedimiento, la nominación del presidente de la Reserva Federal requiere la confirmación del Senado. Si bien la investigación penal sobre Powell puede generar altibajos en el proceso de confirmación, es muy probable que el candidato sea finalmente confirmado. Warsh asumirá el cargo incluso antes de la reunión sobre tasas de interés de junio de este año, y su postura política acaparará la atención mundial.

Warsh era conocido por su postura restrictiva en política monetaria. En 2017, debido a su postura restrictiva y a su breve mandato, perdió la oportunidad de ser nominado a la presidencia de la Reserva Federal durante el primer mandato de Trump, al ser derrotado por Powell. Sin embargo, en los últimos años, especialmente durante el actual proceso de selección para la presidencia de la Reserva Federal, la postura política de Warsh se ha acercado gradualmente a la de Trump. Ha criticado repetidamente a la Reserva Federal por negarse a recortar los tipos de interés y la ha acusado de depender excesivamente de los datos, de abusar de su balance y de tener problemas como la extralimitación funcional.

Basándose en las declaraciones públicas de Walsh en los últimos años, sus propuestas políticas pueden resumirse en los tres aspectos siguientes.

En primer lugar, apoyan los recortes de tipos de interés de la Reserva Federal. Antes de anunciar su nominación a la presidencia de la Fed, Trump declaró en una entrevista con los medios que consideraba los recortes rápidos de tipos de interés como una «prueba de fuego» para elegir a un presidente. Por lo tanto, los cuatro candidatos, incluido Warsh, respondieron a la petición de Trump de recortar los tipos. En noviembre de 2025, Warsh publicó un artículo en el Wall Street Journal titulado «El colapso del liderazgo de la Fed», argumentando que la Fed debería abandonar sus predicciones de estanflación para los próximos años, afirmando que la inteligencia artificial se convertirá en una fuerza significativa contra la inflación, no solo mejorando la productividad, sino también la competitividad de la economía estadounidense. Recientemente, Druckenmiller, mentor de Warsh durante muchos años, también declaró en una entrevista que Warsh ahora cree firmemente que el crecimiento económico puede darse sin inflación.

En segundo lugar, la reducción del balance general. A diferencia de su cambio de postura sobre la política monetaria, Warsh se ha opuesto firmemente a la flexibilización cuantitativa. En 2010, mientras era gobernador de la Reserva Federal, Warsh se opuso a la flexibilización cuantitativa, argumentando que el programa de compra de bonos de la Fed fomentaba déficits federales masivos, suprimía las señales del mercado y, en última instancia, disparaba la inflación. En 2021, Warsh advirtió que las continuas compras a gran escala de bonos del Tesoro y valores respaldados por hipotecas por parte de la Fed estaban sembrando las semillas de una inflación aún mayor. En una entrevista con la CNBC en julio de 2025, Warsh señaló la necesidad de un nuevo Acuerdo entre el Tesoro y la Fed, momento en el cual el presidente y el secretario del Tesoro de la Fed podrían explicar con claridad y prudencia al mercado: «Este es nuestro objetivo para el tamaño del balance general de la Fed». En el artículo mencionado, Warsh afirmó que el inflado balance general de la Fed, diseñado para apoyar a las grandes corporaciones durante crisis pasadas, ahora puede reducirse significativamente. Estos fondos podrían reinvertirse en forma de tasas de interés más bajas para apoyar a los hogares y las pequeñas y medianas empresas. Como declaró en una entrevista con los medios un colega de Warsh en el Grupo de los Treinta, el economista Mohammed El-Erian, Warsh, al asumir el cargo, podría impulsar con firmeza el desarrollo de un plan para optimizar el balance de la Reserva Federal.

En tercer lugar, reducir el alcance de las funciones de la Reserva Federal. En abril de 2025, durante las Reuniones de Primavera del FMI, Warsh criticó a la Fed por su excesiva avidez por involucrarse en áreas fuera de su competencia, acusándola de falta de experiencia y de derecho a emitir juicios políticos sobre temas como el cambio climático. Argumentó que la Fed se asemejaba más a una agencia gubernamental multifacética que a un banco central con una sola función. Esta desviación institucional coincidió con el incumplimiento por parte de la Fed de su obligación legal de estabilizar los precios y también impulsó el crecimiento explosivo del gasto federal. El rol excesivo de la Fed y su pobre desempeño socavaron su independencia en materia de política monetaria. Por lo tanto, Warsh solicitó un ajuste estratégico de la Fed para mitigar el daño a la credibilidad, mantener su posición y evitar consecuencias económicas más graves para la población.

Las propuestas políticas de Warsh guardan una gran similitud con las opiniones de Bessant, lo que podría ser una de las razones clave por las que Trump finalmente nominó a Warsh como presidente de la Reserva Federal. Bessant cree que el auge de la productividad impulsado por la inteligencia artificial permitirá a la Fed reducir las tasas de interés sin exacerbar la inflación. En septiembre de 2025, Bessant publicó un artículo en el Wall Street Journal titulado «La política monetaria de ‘impulso funcional’ de la Fed», criticando el uso excesivo de políticas no convencionales, la expansión funcional y la expansión institucional por parte de la Fed, que, según él, amenazaban la independencia del banco central. Bessant cree que la flexibilización cuantitativa solo debe utilizarse en emergencias reales y en coordinación con otros departamentos del gobierno federal, situando las «tasas de interés moderadas a largo plazo» junto con el máximo empleo y la estabilidad de precios como una de las tres responsabilidades estatutarias en las que la Fed debe centrarse para reconstruir su credibilidad. Nick Timuraus, un conocido periodista financiero a menudo considerado el «nuevo portavoz de la Fed», comentó que la nominación de Warsh podría marcar la transición de poder más significativa dentro de la Fed en generaciones.

Las propuestas políticas de Walsh son más fáciles de decir que de hacer.

En primer lugar, la Reserva Federal no es un organismo unipersonal; el presidente de la Fed debe contar con el apoyo de la mayoría de sus miembros para establecer la política monetaria y no puede actuar exclusivamente según los deseos de Trump. Además, sigue siendo incierto si Powell seguirá siendo gobernador de la Fed tras su dimisión. Si bien históricamente los presidentes de la Fed suelen dimitir al expirar su mandato, esto no es obligatorio. Dada la creciente tensión entre Trump y Powell, el mercado ya está evaluando seriamente la posibilidad de que Powell continúe como gobernador.

En segundo lugar, la posibilidad de que la Fed implemente recortes significativos de tasas carece de datos que la respalden. En su reunión de política monetaria de enero, la Fed anunció una pausa en los recortes de tasas. Powell declaró en la conferencia de prensa posterior a la reunión que la Fed estaba bien posicionada para abordar los riesgos de su doble mandato y que continuaría tomando decisiones en cada reunión basándose en los datos entrantes, el impacto y una visión equilibrada de las perspectivas. A diferencia del enfoque de toma de decisiones basado en datos de Powell, la postura de Warsh sobre la política de tasas de interés podría estar cambiando hacia una basada en creencias: similar a la apuesta del expresidente de la Fed, Greenspan, sobre el impacto de internet en la década de 1990, Warsh actualmente apuesta a que la inteligencia artificial está impulsando significativamente la productividad. A falta de datos que la respalden, convencer al comité para que alcance un consenso sobre la narrativa de la productividad es clave para que Warsh inicie recortes significativos de tasas. Según las declaraciones de El-Erian en entrevistas con los medios, Warsh espera que la Fed cambie gran parte de su enfoque hacia áreas como la inteligencia artificial. Esto implica que la probabilidad de que la Fed implemente recortes significativos de tasas en el corto plazo es baja.

En segundo lugar, el plan de reducción del balance se enfrenta a obstáculos significativos, como la posible oposición de los funcionarios de la Reserva Federal y las reacciones de los mercados financieros. Si Warsh redujera rápidamente el balance de la Fed, podría muy bien impulsar al alza las tasas de interés a largo plazo en Estados Unidos, contradiciendo la expectativa de Trump de «reducir rápidamente los costos de endeudamiento».

Además de las restricciones externas, el propio énfasis de Warsh en la independencia de la Fed sugiere que es muy probable que se repita el escenario de Powell. En 2017, Warsh y Powell fueron candidatos a la presidencia de la Fed. En comparación con Warsh, la principal ventaja de Powell para asegurar la nominación de Trump fue su mayor apoyo a la política monetaria laxa de la Fed. Sin embargo, dado que Powell comenzó a subir los tipos de interés poco después de asumir el cargo, la insatisfacción de Trump con él se ha acumulado hasta la fecha. La experiencia de Powell como presidente de la Fed demuestra que no se debe subestimar la ética profesional de los funcionarios de la Fed, ni la determinación y el coraje de la Fed para defender su independencia. Por lo tanto, no se puede descartar que Warsh, tras asumir la presidencia de la Fed, no sea completamente subordinado a Trump. Trump ha expresado públicamente su preocupación de que pudiera ser engañado y de que el puesto de presidente de la Fed se le otorgara a una persona inadecuada. En el Foro Económico Mundial de Davos, Trump declaró: «Las personas cambian muchísimo una vez que se convierten en líderes». Se ha informado que Trump bromeó recientemente en un discurso diciendo que si su candidato a presidente de la Reserva Federal, Warsh, no baja las tasas de interés, lo demandará.

Chris Giles, comentarista económico del Financial Times, describió seis escenarios de política monetaria que Warsh podría enfrentar si asumiera la presidencia de la Fed. De estos, solo uno tiene una alta probabilidad de ocurrir: el cambio real en la política monetaria de la Fed sería mucho menos significativo de lo que la opinión pública actualmente da a entender. El ritmo de los recortes de tipos de interés podría ser ligeramente más rápido que durante el mandato de Powell, pero esta ligera diferencia no bastaría para demostrar que se siguieron reglas diferentes. Esto podría llevar a que Trump perdiera la paciencia con la Fed y acusara a Warsh de no ser digno de su cargo. Los dos escenarios con una probabilidad moderada giran en torno a la narrativa de productividad de Warsh: si su evaluación de la productividad es correcta y logra persuadir a otros miembros del comité para que apoyen los recortes de tipos de interés, Estados Unidos podría lograr una combinación de tipos de interés bajos, alto crecimiento y estabilidad de precios. Sin embargo, si Warsh convence a otros miembros del comité para que apoyen los recortes de tipos de interés, pero juzga erróneamente la productividad, el resultado sería una política monetaria excesivamente laxa, un aumento de la inflación y la Fed, que interpretaría erróneamente los aumentos de precios como temporales y reaccionaría de forma insuficiente. Esto repetiría la situación de 2021, dañando gravemente la credibilidad de la Fed. Los otros tres escenarios tienen menos probabilidades de ocurrir. Primero, Warsh podría no lograr persuadir a sus colegas de la Fed para que cambien su estrategia económica. Sin embargo, Giles argumenta que este escenario subestima la importancia del poder del presidente de la Fed. Por ejemplo, en noviembre de 2010, Warsh se opuso a la decisión de reiniciar la flexibilización cuantitativa, pero finalmente votó a favor, argumentando que no quería socavar la autoridad del entonces presidente Bernanke. Segundo, siguiendo el modelo brasileño, Warsh podría permitir que la Fed opere de forma independiente mientras persuade a Trump para que no se oponga a ninguna decisión. Tercero, después de que Warsh tome el mando de la Fed, Powell podría renunciar a su cargo como gobernador de la Fed, Cook podría perder un caso en la Corte Suprema de Estados Unidos y Trump podría obtener la mayoría de los gobernadores dentro de la Fed a mediados de este año. La Fed podría entonces comenzar a implementar una política monetaria laxa para estimular la economía y reducir los costos de financiamiento del déficit. Este escenario catastrófico conduciría a una alta inflación y a una pérdida de confianza en las instituciones nacionales, incluido el dólar.

Las fluctuaciones a corto plazo de los precios de los metales preciosos son inevitables

Dado que el mercado percibía a Warsh con una postura más agresiva y con mayor probabilidad de defender la independencia de la Reserva Federal, la noticia de su nominación el 30 de enero debilitó significativamente el sentimiento inversor, previamente alimentado por las insinuaciones de Trump de «tolerar un dólar más débil», lo que llevó a una apuesta a gran escala por los metales preciosos. El índice del dólar subió un 1,0%, registrando su mayor ganancia en un solo día desde agosto del año pasado; el precio del oro al contado en Londres cayó más del 12% en un momento dado de la sesión, cerrando finalmente en 4.880 dólares la onza, una caída diaria del 9,25%; el precio de la plata al contado en Londres cayó hasta un 36% durante la sesión, cerrando finalmente en 85 dólares la onza, una caída diaria del 26,42%.

Sin embargo, la nominación de Warsh como presidente de la Reserva Federal por parte de la administración Trump fue simplemente un catalizador de la reciente caída de los precios de los metales preciosos. Dado el ya significativo sobrecalentamiento del mercado, esta caída de precios representó una corrección del mercado, dentro de las expectativas.

A medio y largo plazo, en un contexto de riesgos e incertidumbres macroeconómicas, se espera que los precios de los metales preciosos mantengan una tendencia alta y relativamente sólida. Sin embargo, diversos factores podrían exacerbar la volatilidad del mercado a corto plazo. En cuanto a la postura política de Warsh, no es apropiado etiquetarlo simplemente como «hawkish» o «dovish» en este momento. A medida que la postura política de Warsh se aclare, las expectativas del mercado sobre la flexibilización de la Reserva Federal podrían fluctuar, lo que generaría volatilidad en los precios de los metales preciosos.

Además, desde el punto de vista de la demanda, las continuas compras de oro por parte de los bancos centrales mundiales en los últimos años han sido un factor importante que ha impulsado el aumento de los precios del oro. Sin embargo, el objetivo principal de estas compras es optimizar la estructura de los activos de reserva. Si los precios del oro suben demasiado rápido a corto plazo, algunos bancos centrales podrían suspender las compras o incluso liquidar el oro. Dado que el mercado considera las compras de oro por parte de los bancos centrales una señal clave para evaluar el valor a largo plazo del oro, incluso una pequeña venta de oro por parte de los principales bancos centrales podría desencadenar una reevaluación del valor fundamental del oro, lo que agravaría la volatilidad de los precios. El Consejo Mundial del Oro ha advertido que si las compras de oro por parte de los bancos centrales vuelven significativamente a los niveles prepandemia o incluso a niveles inferiores, esto podría generar dificultades adicionales para los precios del oro.

Sin embargo, como señaló Ray Dalio, fundador de Bridgewater Associates, muchos inversores caen en una trampa común: obsesionarse con las fluctuaciones a corto plazo y debatir si comprar o vender, lo que a menudo se desvía de la esencia de la asignación de activos. En opinión de Dalio, la pregunta más importante no es «¿Debería comprar oro ahora?», sino «¿Qué porcentaje de mis activos totales debería representar el oro?». Sugiere que los inversores individuales, los bancos centrales y los fondos soberanos de inversión deberían reexaminar su estructura de asignación de activos desde una perspectiva a largo plazo. Un enfoque razonable consiste en determinar primero un ratio de asignación adecuado y luego reequilibrarlo en función de las condiciones del mercado: reducir las tenencias adecuadamente cuando los precios suben demasiado y aumentarlas moderadamente cuando bajan demasiado, manteniendo así el ratio de asignación dentro de un rango relativamente estable.