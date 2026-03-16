Historia de dos ciudades: la protección moderna de Liangzhu y Chichén Itzá

Desde Liangzhu, cuna de una de las civilizaciones más antiguas de China, hasta Chichén Itzá, joya del mundo maya en América Latina.

En sus visitas a sitios declarados Patrimonio Cultural de la Humanidad, el presidente Xi Jinping ha subrayado que la cultura puede convertirse en un puente entre civilizaciones.

En este episodio de Dos ciudades, una historia, exploramos cómo China y América Latina comparten una misma convicción: proteger el patrimonio, preservar la memoria y transmitir la civilización hacia el futuro.

Dos sitios, dos continentes… y un mismo compromiso con la historia.

CGTN Español